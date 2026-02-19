5 dažniausi mitai apie vidurių užkietėjimą: kada iš tiesų verta sunerimti?
Kartais užtenka kelių dienų, kai įprastas apsilankymas tualete tampa retesnis ar sudėtingesnis, ir galvoje iškart atsiranda klausimas – ar tai jau vidurių užkietėjimas? Vieni sunerimsta po vienos „praleistos“ dienos, kiti nemalonius simptomus ignoruoja gerokai ilgiau, tikėdamiesi, kad viskas susitvarkys savaime. Tiesa ta, kad žarnyno ritmas nėra visiems identiškas. Vienam normalu tuštintis kasdien, kitam – kas antrą dieną.
(2)Virškinimo balansas 2026-09-17
Kelionės, stresas ar sėdimas darbas: kodėl netikėtai sutrinka virškinimas?
Kartais pakanka intensyvesnės savaitės darbe, ilgesnio sėdėjimo prie kompiuterio ar trumpų savaitgalio atostogų, kad įprastas organizmo ritmas pasikeistų. Atrodytų, nieko ypatingo nenutiko, tačiau pilvas tampa sunkesnis, pradeda pūsti, o apsilankymas tualete – neįprastas. Tokie pokyčiai gali nustebinti, ypač jei virškinimu nesiskundžiate kasdien. Vis dėlto žarnyno veiklai svarbu ne tik tai, ką valgome. Tad aptarkime, kodėl sutrinka žarnyno veikla ir kada gali prireikti pagalbos.
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7 kasdieniai įpročiai, kurie gali sutrikdyti žarnyno veiklą: ar atpažįstate save?
Kartais atrodo, kad niekas nepasikeitė – valgome kaip visada, dienotvarkė ta pati, tačiau pilvas tampa sunkesnis, pradeda pūsti, o apsilankymas tualete užtrunka gerokai ilgiau nei norėtųsi. Vidurių užkietėjimas gali užklupti net ir tuos, kurie įprastai virškinimu nesiskundžia. Priežasties ne visada reikia ieškoti vien lėkštėje. Virškinimo ritmui įtakos gali turėti ir tai, kiek judame, kada geriame vandenį, ar skubėdami neatidėliojame apsilankymo tualete ir net kaip atrodo mūsų dienotvarkė.
Kodėl žarnynas ima „tinginiauti“? 5 dažniausios priežastys
Kelias dienas nepavyksta normaliai pasituštinti, po valgio pučia pilvą, o sunkumo jausmas nepraeina? Tokie simptomai bent retkarčiais pažįstami daugeliui. Nors dažnai manoma, kad kaltas vien netinkamas maistas, iš tiesų virškinimo ritmui įtakos turi kur kas daugiau kasdienių įpročių – nuo vandens kiekio iki miego ar net kelionių. Gera žinia ta, kad daugeliu atvejų savijautą galima pagerinti paprastais kasdieniais pokyčiais.
Virškinimo balansas 2026-08-10
Atostogų palydovas, apie kurį kalbėti nejauku: kodėl vasarą užkietėja viduriai?
Kelionės, kitoks mitybos ritmas, mažiau vandens, ilgas sėdėjimas automobilyje ar lėktuve ir karštis – kartais pakanka kelių pokyčių, kad atostogų metu sutriktų žarnyno veikla. Nors vidurių užkietėjimas dažnai siejamas su vyresniu amžiumi, specialistai pastebi, kad šiltuoju sezonu ši problema gali užklupti ir jaunus, aktyvius žmones.
Virškinimo balansas 2026-07-27
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Sutrikęs žarnynas gali išduoti klastingą ligą: svarbu neignoruoti šių simptomų
Mokslininkų teigimu, nuo dirgliosios žarnos sindromo kenčia beveik 20 procentų populiacijos. Neretai, tai vadinama 21 amžiaus liga, kurią sukelia stresas ir greitas gyvenimo ritmas. Nors vieniems žmonėms šis sindromas nesukelia didelių nepatogumų, kiti kenčia labiau.
Užkietėjo viduriai? Jums gali padėti šios 5 natūralios priemonės
Šiuolaikinis gyvenimo ritmas, nuolat patiriamas stresas ir netinkami mitybos įpročiai alina organizmą ir sukelia nemalonius simptomus, vienas jų – vidurių užkietėjimas. Anksčiau ar vėliau su šia problema susiduria beveik visi pacientai. Jeigu ir jus kankina užkietėję viduriai, pravartu žinoti keletą natūralių priemonių, kurios veiksmingai gerina virškinimą ir normalizuoja tuštinimąsi. 1. Arbata su medumi ir citrinos griežinėliu Pasigaminkite arbatos, įdėkite į ją medaus ir citrinos.
Virškinimo balansas 2026-07-13
Maistas, kuris gali pagerinti virškinimą
Virškinimo sistema suvartotus maisto produktus skaido į maistines medžiagas ir energiją, kurią naudoja organizmas. Kai kurie maisto produktai, tokie kaip daržovės ir jogurtas, gali padėti tinkamai virškinti maistą. Jeigu jaučiate tokius simptomus, kaip: pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, pykinimas arba rėmuo – vertėtų pakoreguoti mitybą.
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Atostogas lydi virškinimo sutrikimai? Keli patarimai, padės išvengti nemalonumų išvykus
Vasara – atostogų, švenčių ir kelionių metas. Tačiau kartais jas lydi ir nemalonūs virškinimo sutrikimai: apsinuodijimas maistu, viduriavimas kelionių metu ar persivalgymas. „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė pataria, kaip atskirti maisto apsinuodijimo simptomus nuo virusinių susirgimų bei kaip veiksmingai padėti sau. Kūnas reaguoja į pasikeitusią aplinką Pakeitus aplinką – reaguoja ir mūsų virškinimo sistema, ypač, jei išvykstame į šalį, kurioje vyrauja mums neįprastas klimatas.
Pamirškite vidurių užkietėjimą: štai kas padės
Vidurių užkietėjimas – jautri tema, apie kurią daugelis nedrįsta kalbėti netgi su sveikatos specialistais. Dažnam tai atrodo pernelyg asmeniška ar net gėdinga tema, nors ji gali užklupti visiškai bet kurį žmogų. „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė atkreipia dėmesį, kad ignoruoti šios problemos nereikėtų, nes uždelstas sprendimas gali lemti rimtesnius sveikatos sutrikimus.
Virškinimo balansas 2026-02-19