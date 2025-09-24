Kasdieniai testai ir galvosūkiai
Tai smagūs ir įdomūs klausimai, kurie padeda lavinti protą ir patikrinti savo žinias kiekvieną dieną. Spręsdami įvairius klausimus ir mįsles, galite ne tik išbandyti savo loginį mąstymą, bet ir praturtinti savo žinių bagažą. Puikus būdas pradėti ar užbaigti dieną!
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kalendorius sako, kad šį penktadienį Lietuvoje yra minima Kovos su skurdu diena. Kitaip nei daugelis bosų, savo dieną minėjusių vakar, skurstantys žmonės gyvenime negali sau leisti tiek dalykų. Ir kiekvienas iš mūsų galime pagalvoti, ką padaryti, kad skurstančių žmonių dalia būtų lengvesnė. O galvojimui, aišku, padeda testų sprendimas. Be to, jis būna visai smagus ir pakelia nuotaiką visai dienai.
(3)Testai Prieš 15 val.
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Ketvirtadienį minima daug skirtingų dienų, bet daugeliui aktualiausios yra, matyt, Pasaulinė maisto diena, Boso diena ir Atšvaitų diena. Be maisto neišgyventume, be bosių ir bosų darbe negautume atlyginimo, o atšvaitai šiaip saugo gyvybes. Pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena ir Pasaulinė rankų plovimo diena. Žinoma, trečiadienio teste galima tikėtis klausimų iš šių temų. Bet tikrai ne tik iš jų. Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.
REKLAMA
REKLAMA
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienį, kaip rašo kalendorius, Lietuvoje yra minima Karaliaus Mindaugo vardo diena ir Pasaulinė standartizacijos diena. Prieš sveikinant pažįstamus Mindaugus ar prieš matuojant įprastus standartus tikrai verta išspręsti pirmadienio testą. Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. O kiek klausimų iš šios dienos testo atsakysite jūs? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Pagal kalendorių, pirmadienis yra Europos saugaus eismo diena, Pasaulinė kostiumų ir trombozės diena. Kad trombai nesutrikdytų saugaus eismo pasaulyje ir kostiumus vilkintys pareigūnai galėtų atlikti kitus darbus, verta išspręsti pirmadienio testą. Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. Be to, žinių testas gali pakelti nuotaiką taip pat kaip ir ispaniški ritmai.
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu tikėsime kalendoriumi, sekmadienis yra Ispanų kalbos diena. Hola! Ir kaip sako žmonių išmintis, sekmą dieną reikia švęsti. Žinoma, naujame teste yra klausimas, susijęs su viena iš didžiausių ir svarbiausių Europos valstybių. Tačiau ne apie jos maistą ar krepšinį. Pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. Be to, žinių testas gali pakelti nuotaiką taip pat, kaip ir ispaniški ritmai.
REKLAMA
REKLAMA
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šį šeštadienį, be kita ko, minima Pasaulinė organų donorystės diena ir Derliaus diena. Garbinga ir kilnu yra aukoti ne tik organus. Laikas, praleistas sužinant ką nors naujo, bus tikrai derlingas. Kita vertus, kiekvienam pravartu bent trumpai pasukti smegenis dėl dalykų, kurie paprastai nesusiję su kasdieniais įpročiais. Taigi į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti naujame šeštadienio teste? Kiekvieną dieną be išeiginių: 7 val. 10 min.
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kaip sako kalendorius, šį penktadienį minima Pasaulinė psichikos sveikatos, Vietos savivaldos ir Pasaulinė košės diena. Dar sako, kad košę valgyti sveika, o gera psichinė sveikata padės gerai gyventi bet kurioje savivaldybėje. Galbūt tuo įsitikinti ir naujų dalykų sužinoti paskatins šio penktadienio testas. Taigi į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Ketvirtadienis yra Tarptautinė pašto diena ir Pasaulinė regėjimo diena. Kaip visada iš naujo testo galėsite šį tą su žinoti ar bent prisiminti ir apie šiuos du dalykus. Apskritai žinios ir galvojimas gali pakelti nuotaiką, pagerinti savijautą – suprantama, jeigu vartojama su saiku. Be to įvairūs žinių testai skatina sužinoti daugiau naujų dalykų.
REKLAMA
REKLAMA
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes. Žinios gali padėti jas suprasti ir numatyti, bent iš dalies pasiruošti blogiausiam scenarijui. O testai ne tik patikrina jau turimas žinias, bet ir skatina sužinoti daugiau naujų dalykų. Tad pamėginkite trečiadienio testą – į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienį minima Krašto apsaugos diena ir Diena už orų darbą. Žinojimas padeda apsaugoti tiek save, tiek savo šeimą ar visą kraštą – kaip ir orus darbas. Paprasčiausi testai ne tik patikrina žinias, bet ir skatina sužinoti naujų dalykų. Tad pamėginkite antradienio testą – į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Pirmadienį minima Pasaulinė architektūros diena. Visi mes kažkur gyvename ar dirbame, tad esame apsupti architektūros. Architektūra, kaip ir kitos sritys, remiasi per amžius žmonių sukauptomis žiniomis. O jų testai gali šio to pamokyti, paskatinti labiau domėtis dalykais, kurie atrodytų yra savaime suprantami. Tad pamėginkite pirmadienio testą – į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
REKLAMA
REKLAMA
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Sekmadienis yra Tarptautinė mokytojų diena, nors nemažai mokyklų Lietuvoje ją minėjo penktadienį. Bet kokiu atveju tai yra gera progra prisiminti gyvenimo mokytojus ir juos pasveikinti. Paprasčiausi testai irgi gali šio to pamokyti, įkvėpti domėtis dalykais, kurie yra, regis, savaime suprantami. Tad pamėginkite sekmadienio testą – į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Daugelis turi ar bent jau mėgsta gyvūnus, o šeštadienį minima Pasaulinė gyvūnijos diena. Ir naujame teste yra klausimas, kurį būtų galima susieti su ja. Gyvūnai, kaip ir kiti žemiški dalykai gali būti visai įdomūs ir praskaidrinti kiekvieną dieną. Tad pamėginkite testą, ką žinote apie juos! Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Penktadienio testas Ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Pirmas spalio penktadienis sutampa su Tarptautine šypsenos diena. Ir naujame teste yra klausimas, kurį būtų galima susieti su ja. Šypsena, kaip ir kiti paprasti dalykai, gali būti visai įdomūs ir praskaidrinti kiekvieną dieną. Tad pamėginkite testą, ką žinote apie juos! Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
REKLAMA
REKLAMA
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Spalio 2-ąją Lietuvoje yra minima Angelų sargų arba visos policijos diena. Kol jie mus saugo, kodėl nepamankštinus smegenų ar atminties? Paprasti dalykai gali būti visai įdomūs ir praskaidrinti kiekvieną dieną. Tad pamėginkite testą, ką žinote apie juos! Kiekvieną dieną – naujas testas didžiausiame Lietuvos nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie policiją?
Spalio 1 d. minima Lietuvos kelių policijos, o spalio 2 d. – Angelų sargų arba visos policijos diena. Tad pamėginkite testą, ką žinote apie policininkus ir policiją! Kiekvieną dieną naujas testas didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt – jau nuo trečiadienio, spalio 1 d. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Čia galite rasti antradienio testą, trečiadienio testą, o čia – testą apie „Žalgirio“ pradedamą Eurolygą ir krepšinį arba testa apie kultūrą, dėl kurios ministrą tiek daug kalba...
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Spalio 1 dieną prasideda paskutinis šių metų ketvirtis. Sprendžiant iš kalendoriaus, trečiadienį vienu metu minima Lietuvos kelių policijos, pagyvenusių žmonių, muzikos ir vegetarų diena. Ne kiekvienas yra muzikuojantis pagyvenęs policininkas, kuris nevalgo mėsos. Bet kiekvienas gali pabandyti išspręsti naują tv3.lt testą iš paprastų klausimų. Nes ir daugeliui girdėti dalykai gali būti visai įdomūs, sužadinti geras mintis ir pakelti nuotaiką visai dienai.
REKLAMA
REKLAMA
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienis yra paskutinė šių metų rugsėjo mėnesio ir, kaip kiekvienas galėtų pajuokauti, pirmoji likusio gyvenimo diena. Daugeliui ji panaši kasdieniais dalykais, apie kuriuos retas pagalvoja – pavyzdžiui, kas bendro tarp dantų pastos ir smėlio ar iš kur atsirado žodis „kava“? Net paprasčiausi ir daugeliui girdėti dalykai gali būti visai įdomūs, sužadinti geras mintis ir pakelti nuotaiką visai dienai.
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie krepšinį, Eurolygą ir lietuvius joje?
Jau antradienį, rugsėjo 30 d, prasideda svarbiausio krepšinio turnyro Europoje naujas sezonas. Kartu su Kauno „Žalgiriu“ šį kartą Eurolygoje žaidžia rekordinis komandų skaičius – net 20. Ir pirmą kartą joje pasirodys Dubajaus komanda iš Jungtinių Arabų Emyratų. Paties krepšinio istorija skaičiuoja jau daugiau kaip 130 metų. Nemenką pėdsaką joje paliko ir Lietuva. O ką apie krepšinį žinote jūs? Dar daugiau įvairių testų naujienų portale tv3.lt – jau netrukus.
Dienos testas: ar atsakysite 8 iš 10 klausimų apie kultūrą, kurią išgarsino naujas ministras
Trečiadienį viešojoje erdvėje kilo daug diskusijų apie naują kultūros ministrą Ignotą Adomavičių. Vieni stebėjosi jo vaizdingais prisiminimais ar ne visai tiksliais pasakymais Prezidentūroje, kiti svarstė, ar tai tikrai yra geriausia galima kandidatūra. O jūs galite pasitikrinti savo kultūros žinias ir pamėginti atsakyti į 10 bendrųjų žinių testo klausimų. Dar daugiau įvairių testų naujienų portale tv3.lt – jau netrukus.
REKLAMA
REKLAMA