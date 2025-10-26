Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Tuomet geriant rytinę arbatą kavą galima pasvarstyti, kodėl ir dabar naudojame 60-ies minučių laiko skaičiavimą, kuris atėjo dar iš senovės šumerų ir babiloniečių. O jie gyveno maždaug prieš 5 tūkst. metų.
Kaip ten bebūtų, ir be to pasaulyje yra daug įdomių dalykų ir įdomių testų apie juos. Pavyzdžiui, šio šeštadienio testas. Kaip manote, į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!