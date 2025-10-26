Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-26 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 07:10

Jeigu skaitote šias eilutes sekmadienį, tai pirmiausia verta pagalvoti, ar visus laikrodžius pasukote 1 val. atgal.

Dienos testas

Jeigu skaitote šias eilutes sekmadienį, tai pirmiausia verta pagalvoti, ar visus laikrodžius pasukote 1 val. atgal.

REKLAMA
3

Tuomet geriant rytinę arbatą kavą galima pasvarstyti, kodėl ir dabar naudojame 60-ies minučių laiko skaičiavimą, kuris atėjo dar iš senovės šumerų ir babiloniečių. O jie gyveno maždaug prieš 5 tūkst. metų.

Kaip ten bebūtų, ir be to pasaulyje yra daug įdomių dalykų ir įdomių testų apie juos. Pavyzdžiui, šio šeštadienio testas. Kaip manote, į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (8)
Dienos testas
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (22)
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (6)
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų