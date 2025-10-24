Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-24 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 07:10

Kalendorius sako, kad penktadienį yra minimos Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) diena, Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena ir Tarptautinė klimato kaitos diena.

Dienos testas

0

Pagalvokite, kiek žmonių visame pasaulyje prisidėjo prie to, kad atsirastų JTO, informacinės technologijos (ar ne jomis naudojatės spręsdami testą?) ir klimato kaitos judėjimas (tikrai ne visi pėsti atėjo į darbą).

Tikrai pasaulyje yra daug įdomių dalykų, kuriuos verta sužinoti. O testų sprendimas būna visai smagus ir pakelia nuotaiką visai dienai.

Tad kaip spręsti šios dienos naujienų portalo tv3.lt testą seksis jums?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas.

