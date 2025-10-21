Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Antradienio testas: ką žinote apie Trumpą ir Nobelio taikos premiją?

2025-10-21 07:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 07:10

Paskelbęs apie „Hamas“ ir Izraelio paliaubas JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiskelbė pasaulio taikdariu ir paskatino kalbas apie Nobelio taikos apdovanojimo įteikimą būtent jam. 

Dienos testas

Paskelbęs apie „Hamas" ir Izraelio paliaubas JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiskelbė pasaulio taikdariu ir paskatino kalbas apie Nobelio taikos apdovanojimo įteikimą būtent jam. 

0

2025 m. Nobelio taikos premijos Amerikos prezidentui gauti nepavyko, nepaisant pasaulio lyderių pagyrų ir paties Donaldo Trumpo pasipiktinimo.

Išmėginkite savo žinias apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir Nobelio taikos premijos istoriją!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Pirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie policiją? (12)
Dienos testas
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (9)

