TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-19 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 07:10

Kiek keista, bet šį sekmadienį oficialiai lyg nėra minima jokia diena nei Lietuvoje, nei pasaulyje. Tačiau tikrai daugelis žino bent vieną Paulių ar girdėję Kleopatrą – sekmadienį jų vardadieniai.

Dienos testas

Kai pagalvoji, tiek vienas, tiek kitas vardas yra atėję iš labai senų laikų ir labai tolimų kraštų. Ir per kiek žmonių perėjo pasakojimai apie garsiausius tų vardų nešiotojus?

0

Kai pagalvoji, tiek vienas, tiek kitas vardas yra atėję iš labai senų laikų ir labai tolimų kraštų. Ir per kiek žmonių perėjo pasakojimai apie garsiausius tų vardų nešiotojus?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.

Tad kaip spręsti šios dienos naujienų portalo tv3.lt testą seksis jums?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Šeštadienio testasPenktadienio testas, Ketvirtadienio testasTrečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testas.

