Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-18 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 07:10

Lietuvoje šeštadienį yra minima Saldžiausia diena, o taip pat ir Tarptautinė archeologijos diena.

Dienos testas

Lietuvoje šeštadienį yra minima Saldžiausia diena, o taip pat ir Tarptautinė archeologijos diena.

REKLAMA
0

Manoma, kad kai kuriuose kraštuose žmonės cukrų pradėjo išgauti dar prieš 10 tūkst. metų. Nors tuo metu Lietuvos teritorijoje dar turėjo būti ledynmetis.

Pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tad kaip spręsti šios dienos naujienų portalo tv3.lt testą seksis jums?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Penktadienio testas, Ketvirtadienio testasTrečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadieino testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (8)
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų