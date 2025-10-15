Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Žinoma, trečiadienio teste galima tikėtis klausimų iš šių temų. Bet tikrai ne tik iš jų.
Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.
Tad į kiek klausimų teisingai atsakysite šios dienos naujienų portalo tv3.lt teste?
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:
