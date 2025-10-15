Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-15 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 07:10

Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena ir Pasaulinė rankų plovimo diena.

Dienos testas

Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena ir Pasaulinė rankų plovimo diena.

REKLAMA
0

Žinoma, trečiadienio teste galima tikėtis klausimų iš šių temų. Bet tikrai ne tik iš jų.

Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos verta sužinoti. O testų sprendimas gali būti visai smagus ir pakelti nuotaiką visai dienai.

Tad į kiek klausimų teisingai atsakysite šios dienos naujienų portalo tv3.lt teste?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Antradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadieino testas, ketvirtadiienio testastrečiadienio testas.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų