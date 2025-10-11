Kalendorius
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-11 07:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 07:10

Šį šeštadienį, be kita ko, minima Pasaulinė organų donorystės diena ir Derliaus diena. Garbinga ir kilnu yra aukoti ne tik organus. Laikas, praleistas sužinant ką nors naujo, bus tikrai derlingas.

Dienos testas

Šį šeštadienį, be kita ko, minima Pasaulinė organų donorystės diena ir Derliaus diena. Garbinga ir kilnu yra aukoti ne tik organus. Laikas, praleistas sužinant ką nors naujo, bus tikrai derlingas.

0

Kita vertus, kiekvienam pravartu bent trumpai pasukti smegenis dėl dalykų, kurie paprastai nesusiję su kasdieniais įpročiais.

Taigi į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti naujame šeštadienio teste?

Kiekvieną dieną be išeiginių: val. 10 min. naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai: penktadienio testasketvirtadiienio testastrečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas.

