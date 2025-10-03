Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Penktadienio testas Ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-03 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 07:10

Pirmas spalio penktadienis sutampa su Tarptautines šypsenos diena. Ir naujame teste yra klausimas, kurį būtų galima susieti su ja.

Dienos testas

Pirmas spalio penktadienis sutampa su Tarptautines šypsenos diena. Ir naujame teste yra klausimas, kurį būtų galima susieti su ja.

REKLAMA
0

Šypsena, kaip ir kiti paprasti dalykai, gali būti visai įdomūs ir praskaidrinti kiekvieną dieną. Tad pamėginkite testą, ką žinote apie juos!

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia galite rasti antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio testus, o čia – testą apie policiją, kurios atstovai ką tik miniėjo profesinę dieną.

Be to yra testas ir apie Kauno „Žalgirio“ pergale pradėtą krepšinio Eurolygą arba kultūrą, apie kurios ministrą tiek daug kalbama pastaruoju metu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (4)
Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie policiją? (9)
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų