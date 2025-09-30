Kalendorius
Gyvenimas

Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-09-30 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 07:10

Antradienis yra paskutinė šių metų rugsėjo mėnesio ir, kaip kiekvienas galėtų pajuokauti, pirmoji likusio gyvenimo diena.

Dienos testas

Antradienis yra paskutinė šių metų rugsėjo mėnesio ir, kaip kiekvienas galėtų pajuokauti, pirmoji likusio gyvenimo diena.

0

Daugeliui ji panaši kasdieniais dalykais, apie kuriuos retas pagalvoja – pavyzdžiui, kas bendro tarp dantų pastos ir smėlio ar iš kur atsirado žodis „kava“?

Net paprasčiausi ir daugeliui girdėti dalykai gali būti visai įdomūs, sužadinti geras mintis ir pakelti nuotaiką visai dienai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tad pamėginkite testą, ką apie juos žinote!

Kiekvieną dieną naujas testas naujienų portale tv3.lt – jau nuo trečiadienio, spalio 1 d.

Beje, antradienį prasideda naujas Eurolygos sezonas. Laukdami varžybų pamėginkite išspręsti testą apie krepšinį.

O viešajame Lietuvos gyvenime netyla kalbos apie naują kultūros ministrą. Tad gal jums patiks ir testas apie kultūrą.

