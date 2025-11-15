 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Mindaugas Stasiulis to „Lietuvos talentuose" dar nebuvo matęs: „Visi pradėjo keltis iš savo vietų ir šokti"

Lietuvos talentai
2025-11-15 09:15
2025-11-15 09:15

Šį sekmadienį „Lietuvos talentuose“ gerą atmosferą kurstys mokytojo ir dviejų jo mokinių pasirodymas. „Armonikų trio“ pasivadinę trys muzikantai scenoje jautėsi užtikrintai ir privertė laidos žiūrovus kilti iš savo vietų bei jungtis į liaudišką šokį. 

0

Pademonstruoti savo talentų jie atvyko iš Gargždų, tačiau sukorę ilgą kelią per visą Lietuvą nusivylę neliko.

„Artimieji prašė, kad dalyvautume, norėjo mane pamatyti televizijoje. Linkėjimai Ruzgų kaimo pirmiems trims daugiabučiams, medžiotojų klubui „Bugenė“, taip pat medžiotojų klubams „Žalsva“ ir Gardždams“, – gera nuotaika spindėjo vienas iš „Armonikų trio“ muzikantų.

Įtraukė publiką šokiui

Linksmas armonikos skambesys greitai įtraukė ir publiką, tad greta „Lietuvos talentų“ scenos esančioje aikštelėje žiūrovai ėmė šokti. Neatsiliko ir Marijonas Mikutavičius su Rūta Ščiogolovaite, kurie taip pat pasirodymo metu šoko sėdėdami prie komisijos stalo. 

„Pirmą kartą „Lietuvos talentuose“, nebuvau matęs, kad chebrą taip užvestų ir jie visi pradėjo keltis iš savo vietų ir šokti. Vat tokia pasiutpolkę, tokią velnynę užkūrėme“, – publikos įsitraukimu stebėjosi laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis. 

Neliko kuklūs ir trys muzikantai, po pasirodymo pareiškę, kad taip būna per visus jų koncertus.

„Aš dabar supratau, kad čia yra tikras lietuviškas rokenrolas. Šita polka yra lietuvių genetikoje, pats didžiausias ekstazės taškas, kai lietuvis yra pačioje laimingiausioje savo būsenoje. Žmonės šoka, Rūta laiminga ir sakė, kur silkutė“, – linksmai žemaičių pasirodymą įvertino M. Mikutavičius.

Kokį verdiktą išgirdo šis trio, sužinokite jau šį sekmadienį! 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.   

