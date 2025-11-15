 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Laidoje – Rūtos Ščiogolevaitės ir Audriaus Bružo konfliktas: „Nu, tu burbylka“

2025-11-15 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:30

Kas nutinka, kai aktorius ir „Lietuvos talentų” teisėja turi atlikti bendrą darbą? Palaikyti taiką tarp jų gali tapti sunku. Pamatykite patys, nes TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėjas Audrius Bružas atvyko pas dainininkę Rūtą Ščiogolevaitę į namus padėti pasodinti tują. 

Kas nutinka, kai aktorius ir „Lietuvos talentų" teisėja turi atlikti bendrą darbą? Palaikyti taiką tarp jų gali tapti sunku. Pamatykite patys, nes TV3 laidos „Pasidaryk pats" vedėjas Audrius Bružas atvyko pas dainininkę Rūtą Ščiogolevaitę į namus padėti pasodinti tują. 

3

Nors pirmosios minutės tarp dviejų įžymybių buvo pilnos šypsenų ir šiltų apsikabinimų po ilgo laiko nesimatymo, greitai abu pradėjo mestelti vieną kitą kandesnį pasakymą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai, kai A. Bružas parodė atsivežtą tują, R. Ščiogolevaitė sakė, kad ji tobula, bet priėjusi prie kameros žiūrovams tyliai patarė vieną dalyką. 

„Negalima ginčytis su vyrais, niekada“, – sakė ji.

Nepraleido progos patylėti

Nuvežęs prie vietos, kurioje bus pasodintas augalas, ir iškėlęs naują tują iš karučio aktorius pradėjo vardinti, kodėl tiek daug įžymybių jį kviečiasi pas save padėti atlikti įvairius darbus. 

„Aš, žinok, labai darbštus, toks ūkiškas, tik retai namuose būnu“, – išsakė A. Bružas ir išrideno karutį toliau nuo darbo vietos. Rūta iš karto pasinaudojo proga. 

„Nieko išskirtinio – labai geri, patys geriausi, tik namuose nebūna“, – pakomentavo atlikėja. 

Pažiūrėję, kaip visoje eilėje atrodys nauja tuja, abu ėmėsi kastuvų. Visgi pirmuosius dūrius į žemę padarė Rūta. 

„Išgadina kantrybę tol, kol paskui imi pats ir pasidarai. Labai gera taktika, žinok, tikrai, superinė“, – kasdama duobę sarkastiškai kalbėjo R. Ščiogolevaitė. 

„Taigi laida yra „Pasidaryk pats“. Rūta, aš tau pasakysiu, aš tik atvažiavau, kad priminčiau“, – atkirto laidos vedėjas. Bet neilgai trukus perėmė kasimą iš atlikėjos.

Vis pakomentuodama, kaip A. Bružas kasa naujosios tujos duobę, dainininkė pripažino, kad jai stovėti šalia ir nieko nedaryti yra kančia. Tad jie vėl apsikeitė vietomis. 

Šalia pritūpęs aktorius išsakė savo sprendimą patylėti, kol Rūta dirbs. Ji paprieštaravo ir netgi paskatino kalbėti. 

„Ne, aš patylėsiu, nes būna, pavyzdžiui, žmonės susipyksta dažniausiai, kai kalba. O aš patylėsiu. Tyloje taigi negali susipykti, ar gali?“ – paklausė kolegės Audrius. 

„Tu ir patylėsi... Žinok, kažkaip sunkiai tikiu šita versija, bet gali pabandyti“, – pasiūlė Rūta. 

„Kam aš tave išsikviečiau“

Tarp darbininkų stojusią tylą pertraukė tik į žemę duriamas ir ištraukiamas kastuvas bei į kibirą įmetamos žemės. Neapsikentusi Rūta pažiūrėjo į aktorių. 

„Tai bent padainuok tada, nei muzikos, nei kalbų, nežinau. Aš čia viena dirbsiu dabar, kam aš tave išsikviečiau...“ – priekaištavo ji. 

Pabandę įdėti iš vazono ištrauktą tują į duobę, Rūta pamatė, kad dar šiek tiek reikia pakasti, nes naujosios tujos žemių ir šaknų aukštis neatitinka toje vietoje esančio nuolydžio aukščio. Audrius taip ir nesuprato, ką ji norėjo pasakyti, taigi atlikėja vėl griebė kastuvą ir kasė. 

„Atvažiavo žmogus ir priminė visus vienatvės, vienišumo privalumus“, – savo sprendimo gailėjosi „Lietuvos talentų“ teisėja.

Greitai įsipylę vandens kolegos grįžo prie duobės ir pradėjo jį pilti. 

„O kas čia gero, jeigu viskas subėgs?“ – klausė R. Ščiogolevaitė. 

„Ko tu burbi čia, Rūta? Nu, tu burbylka“, – su maža šypsena šaipėsi laidos vedėjas. 

„Aš bendrauju, aš svarstau, aš pasitariu“, – gynėsi atlikėja. 

Audrius pripažino, kad jis yra pratęs prie burbiančių žmonių ir su jais gerai sutaria. 

Visą laidą žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Pasidaryk pats“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 9:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

