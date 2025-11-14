Pamatęs Ščiogolevaitės sodo įrankius Bružas neteko žado: „Nu, Rūta“

Laidą „Pasidaryk pats“ su Rūta žiūrėkite jau šį šeštadienį 9:30 per TV3!
Jau kelerius metus dainininkės Rūtos Ščiogolevaitės tujų gyvatvorė nepilna – vienos tujos trūko prie pat tvoros su kaimynais. Todėl atlikėja pasikvietė įžymybėms pagal iškvietimą padedantį aktorių Audrių Bružą.
Nustebino kastuvai
Atsivežęs augalą ir pamatęs, su kuo teks dirbti, laidos vedėjas suprato, kad neturi tinkamų įrankių. Bet Rūta išgelbėjo aktorių nuo gėdos, atnešusi du kastuvus.
Vos pamatęs sodo įrankius, A. Bružas neteko žado. Mažesnis kastuvas su oranžiniu antgaliu jam buvo vos iki juosmens.
„Čia tunams gaudyti, čia tikrai indėnų kažkoks įrankis“, – Rūtos vaikų kastuvą rankose sukiojo įžymybių pagalbininkas.
Kastuvą kaip ietį ištiesęs aktorius jau planavo eiti ieškoti, gal kas pavogė dainininkės tują. Bet ši greitai sustabdė karingai nusiteikusį Audrių.
Antrasis Rūtos kastuvas yra, kaip pati sakė, labai garbaus amžiaus senjoras. Paklausta, kaip jį pavadintų, dainininkė susimąstė.
„Kaip jį pavadinčiau? Veteranas“, – atsakė ji.
„O aš labiau pavadinčiau ponas šiūpelis. Ponas veteranas šiūpelis“, – pasiūlė A. Bružas.
Apsikeitęs su Rūta įrankiais, aktorius kritikos negailėjo ir ilgamečiam įrankiui.
„Nu, Rūta, su juo nekasama, su juo yra...“ – žemių sėmimo gestą su kastuvu parodė jis.
