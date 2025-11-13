 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamačiusi, ką jai padovanojo Rūta Ščiogolevaitė, grožio ekspertė apstulbo: siunčia žinią visoms

2025-11-13 18:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 18:30

Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė neslepia – pastaruoju metu ją visiškai užvaldė naujas, šiltas ir netikėtas pomėgis. Tai – nėrimas, kuris nuo paprasto užsiėmimo virto gražia padėkos dovana žmonėms, besirūpinantiems jos grožiu.

2

Rūta atvirauja, kad verslo čia nebus, tačiau riboto kiekio jos rankų darbo gumyčių jau netrukus galės įsigyti gerbėjos.

Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė

Visas hobis prasidėjo nuo dukros

Rūta pasakoja, kad šį pomėgį atrado iš naujo būtent per savo dukrą.

„Tai pomėgis, kurį iš naujo atradau tuomet, kai dukra norėjo išmokti nerti. Ji – didelė nėrimo entuziastė. Mokydama ją, supratau, kad ir mane tai vėl traukia. Dukra man kažkada nunėrė gumytę – ji man labai patiko, todėl šiek tiek ją patobulinau pagal savo poreikius“, – šypsosi atlikėja.

REKLAMA

Galiausiai Rūta atrado grožio saloną, su kuriuo užsimezgė itin šilta draugystė.

„Vėliau atradau grožio saloną, su kuriuo labai gražiai bendraujame ir bendradarbiaujame. Esu labai patenkinta, nes su šeimininke puikiai sutariame, ji manimi rūpinasi. Tada pagalvojau, kad noriu pasidalinti šiuo savo atradimu – tokiu komfortu plaukuose. Iš dėkingumo jiems sukūriau ribotą gumyčių kiekį, kurį bus galima įsigyti jų salone.“

Dainininkė sako, kad šis gestas – nuoširdus atsidėkojimas žmonėms, kurie jai padeda kasdien.

Verslo neplanuoja

Paklausta, ar iš šio hobio gali gimti naujas projektas, atlikėja tai paneigia.

„Ne, žinokit, verslo neplanuoju. Tai bus riboto kiekio kolekcija – tiesiog mano dovana salonui. O salonas suteiks galimybę tas gumytes įsigyti jų klientėms.“

Hobis, kuris ramina: „Jei turiu laisvą dieną, labai malonu nunerti“.

Rūta pripažįsta, kad nėrimas jai teikia tikrą malonumą.

„Galima sakyti, kad tai savotiškas hobis. Jei turiu laisvesnę dieną, labai malonu pasėdėti ir nunerti.“

Atlikėja pasakoja, kad niekada nesiekė sukurti kažko didelio – viskas gimė natūraliai.

„Oi, nežinau – neturiu konkretaus plano. Aš apskritai esu labai dėkingas žmogus, todėl man malonu ir gera žinoti, kad turiu žmones, kurie pasirūpina mano grožiu. Tai tikrai svarbu – moterys tą puikiai supranta. Iš didelio dėkingumo ir kilo noras kažkuo prisidėti – savo rankų darbu, šiluma, nuoširdumu.“

REKLAMA

Pirmoji gumytė tapo staigmena meistrei

Rūta prisimena, kad viskas prasidėjo nuo vienos nedidelės dovanos.

„Mėgstu nerti, todėl vieną gumytę tiesiog padovanojau salono šeimininkei – iš dėkingumo. Ji taip susižavėjo! Kadangi dirba plaukų meistre, sakė nuolat kovojanti su netinkamomis gumytėmis ir vis paaiškinanti klientėms, kad jos gali pažeisti plauką.“

REKLAMA

Pasak atlikėjos, meistrė iš karto suprato, kad šie aksesuarai gali būti ne tik gražūs, bet ir naudingi.

„Ji man pasakė: „Tu čia taip pataikei.“ Ir iš karto išreiškė norą, kad jos klientės suprastų, kas yra tinkama gumytė.“

„Tai pasiūliau nunerti daugiau – vis tiek buvo atostogos. Sau tiek tikrai neprinerčiau, o vaikai jau visus žaisliukus turi. Tai buvo puiki proga įdėti savo rankų šilumos į kažką, kas suteiks džiaugsmo. Iš to ir gimė mūsų draugystė.“

„Jaučiu nostalgiją tikrai spalvai“

Rūta prieš tai naujienų portalui tv3.lt yra pasakojusi, kaip pradėjo naują kelionę su naujų grožio salonu ir kodėl nusprendė pradėti keisti plaukų spalvą.

„Nors iš pradžių visai neplanavau keisti savo spalvos, kažkaip su savo stiliste išsikalbėjome. Sakau: jau pavargau nuo tos pačios spalvos, norisi grįžti prie natūralesnės, arčiau mano tikrosios. Jaučiu nostalgiją tai tikrai spalvai“, – pasakojo Rūta.

REKLAMA

Atlikėja atskleidė, jog pokytis – ne vienkartinis, o galutinis rezultatas dar tik kuriamas.

„Mes pradėjom spalvos kelionę. Tokios spalvos neišgausi per vieną kartą. Bandome po truputėlį, kad nekenktume plaukams. Man labai svarbi jų būklė – šiuo metu ji tokia gera, kad net pati džiaugiuosi, nes seniai taip buvo. Iki Naujų metų turėtume pasiekti tą tikslinį toną“, – pasakojo ji.

REKLAMA

R. Ščiogolevaitė taip pat prisipažino, kad naują atspalvį jai padėjo atrasti specialistė, kuri dirba būtent su blondinėmis. Nors atlikėja nėra linkusi dalyvauti reklamose, šįkart darė išimtį:

„Yra produktų ar paslaugų, kuriomis pati naudojuosi ne atsitiktinai, o nuolat. Tada tikrai galiu nuoširdžiai rekomenduoti. Tai ir šiuo atveju – atradusi saloną, jaučiuosi labai patenkinta nors šiaip reklamose dalyvauti vengiu“, – šypsosi atlikėja.

