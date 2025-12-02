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Naujienos > Gyvenimas >

Tavo akys

Regos praradimas kainuoja ne tik žmogui: ekspertai įspėja apie augančią naštą šeimoms ir ekonomikai (nuotr. Pexels) Regos praradimas kainuoja ne tik žmogui: ekspertai įspėja apie augančią naštą šeimoms ir ekonomikai (nuotr. Pexels)

Regos praradimas kainuoja ne tik žmogui: įspėja apie augančią naštą šeimoms ir ekonomikai

Regos praradimas dažnai vertinamas pirmiausia kaip sveikatos problema, tačiau jo pasekmės gerokai platesnės. Silpstanti rega gali reikšti prarandamą savarankiškumą, galimybę dirbti, vairuoti, užsiimti mėgstama veikla ar palaikyti socialinius ryšius. Kartu vis daugiau atsakomybės tenka artimiesiems, o bendras poveikis persikelia į darbo rinką, socialinę sistemą ir valstybės ekonomiką.
Tavo akys 2026-09-18
Neramina trūkčiojantis akies vokas? Vaistininkė įspėja, kad ne visada kaltas magnio trūkumas (nuotr. Shutterstock.com) Neramina trūkčiojantis akies vokas? Vaistininkė įspėja, kad ne visada kaltas magnio trūkumas (nuotr. Shutterstock.com)

Neramina trūkčiojantis akies vokas? Vaistininkė įspėja, kad ne visada kaltas magnio trūkumas

Netikėtai pradėjęs trūkčioti akies vokas – daugeliui pažįstamas pojūtis, įprastai išnykstantis per kelias minutes. Vis dėlto kai kuriais atvejais viršutinio ar apatinio akies voko trūkčiojimai pasireiškia dažniau, trunka ilgiau ir sukelia nemenką diskomfortą. Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Irena Garuckienė pastebi, kad nors trūkčiojant akies vokui pacientai dažniausiai įtaria magnio trūkumą, už to slypėti gali ir visai kitokios, iš pirmo žvilgsnio net nesusijusios, priežastys.
Tavo akys 2026-09-17
Trumparegystės banga: oftalmologė įvardijo kasdienius įpročius, kurie labiausiai silpnina akis (nuotr. 123rf.com) Trumparegystės banga: oftalmologė įvardijo kasdienius įpročius, kurie labiausiai silpnina akis (nuotr. 123rf.com)

Trumparegystės banga: oftalmologė įvardijo kasdienius įpročius, kurie labiausiai silpnina akis

Specialistai pastebi, kad vis daugiau vaikų ir jaunų žmonių nešioja akinius, o prognozės nedžiugina: skaičiuojama, kad iki 2050-ųjų metų trumparegystė gali paveikti net pusę pasaulio gyventojų. Nors dėl suprastėjusio regėjimo įprasta kaltinti technologijas ar amžiaus nulemtus pokyčius, oftalmologai pabrėžia:tikroji priežastis dažnai – mūsų kasdieniai įpročiai.
Tavo akys 2026-08-24
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Akys pavargsta ne tik nuo ekranų: kas joms iš tiesų kenkia kasdien? (nuotr. Shutterstock.com) Akys pavargsta ne tik nuo ekranų: kas joms iš tiesų kenkia kasdien? (nuotr. Shutterstock.com)

Akys pavargsta ne tik nuo ekranų: kas joms iš tiesų kenkia kasdien?

Akių nuovargį dažniausiai siejame su ilgomis valandomis prie kompiuterio ar telefono ekrano. Ir nors ekranai iš tiesų yra viena dažniausių priežasčių, specialistai primena, kad akims kasdien įtakos turi kur kas daugiau veiksnių: sausas oras, netinkamas apšvietimas, kondicionieriai, miego trūkumas, stresas ar net bendra organizmo būklė. Sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Margarita Varkalienė sako, kad akių nuovargis ne visada reiškia tik per didelę regos apkrovą.
Tavo akys 2026-08-17
Maudynės ežere su kontaktiniais lęšiais gali baigtis regėjimą pažeidžiančia infekcija: kokių klaidų vengti Maudynės ežere su kontaktiniais lęšiais gali baigtis regėjimą pažeidžiančia infekcija: kokių klaidų vengti

Maudynės ežere su kontaktiniais lęšiais gali baigtis regėjimą pažeidžiančia infekcija: kokių klaidų vengti

Kontaktiniai lęšiai  yra vienas iš populiariausių regėjimo korekcijos būdų, tačiau nors dauguma juos nešiojančių žmonių žino pagrindines higienos ir kontaktinių lęšių naudojimo taisykles, pasitaiko atvejų, kai kasdienybėje jų nepaisoma. „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė paaiškina, kaip išvengti naudojimo klaidų, kurios gali sukelti ir regėjimą pažeidžiančias infekcijas.
Tavo akys 2026-08-10
Gydytoja oftalmologė mikrochirurgė Urtė Skirmantaitė-Borutienė Gydytoja oftalmologė mikrochirurgė Urtė Skirmantaitė-Borutienė

Oftalmologė: ar baltymų trūkumas gali paveikti regėjimą? Štai ką verta žinoti

Internete gausu patarimų apie baltymų naudą raumenims, svorio kontrolei ar bendrai sveikatai. Tačiau vis dažniau kyla klausimas – ar tai, ką valgome, gali turėti įtakos ir mūsų akims? Ar pakankamas baltymų kiekis padeda išsaugoti gerą regėjimą, o jų trūkumas gali sukelti akių problemų? Anot Akių klinikos „Lirema“ gydytojos oftalmologės mikrochirurgės Urtės Skirmantaitės-Borutienės, baltymai yra viena svarbiausių organizmo statybinių medžiagų, todėl jų reikšmė neapsiriboja vien raumenimis – jie ...
Tavo akys 2026-08-03
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Sausos akys (nuotr. Shutterstock.com) Sausos akys (nuotr. Shutterstock.com)

Sausos, perštinčios ar ašarojančios akys? Problema gali slypėti akių vokuose

Akių perštėjimas, paraudimas ir ašarojimas dažnai siejami su nuovargiu, darbu prie kompiuterio ar netinkamu apšvietimu. Vis dėlto šie simptomai gali rodyti ne tik akių sudirgimą, bet ir sausų akių sindromą, vokų kraštų uždegimą ar sutrikusią vokų liaukučių veiklą.
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Tavo akys 2026-07-21
Silpstantis regėjimas Silpstantis regėjimas

Dažnas simptomas, kurį žmonės nurašo amžiui, gali išduoti kataraktą

Kasmet pasaulyje atliekama apie 20 milijonų kataraktos operacijų, tačiau apie šią ligą vis dar sklando nemažai klaidingų įsitikinimų. Vienas dažniausių – kad suprastėjęs regėjimas yra neišvengiama senėjimo dalis, su kuria tiesiog tenka susitaikyti. Iš tiesų katarakta, progresuojantis akies lęšiuko drumstėjimas, yra viena pagrindinių išvengiamo aklumo priežasčių pasaulyje, tačiau laiku diagnozuota ji gali būti sėkmingai gydoma.
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Tavo akys 2026-07-01
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Vasaros pavojai akims: traumos, kurios gali sugadinti atostogas

Vasarą daugelis leidžia laiką poilsiaudami gamtoje, keliaudami ar užsiimdami aktyviu laisvalaikiu. Būtent šiuo metų laiku akių ligų gydytojai pastebi išaugantį pacientų, patyrusių įvairias akių traumas, skaičių. Smėlis paplūdimyje, vandens pramogos, sodo darbai ar sportas gryname ore gali tapti ne tik malonių įspūdžių, bet ir rimtų sveikatos problemų priežastimi.
Tavo akys 2026-06-10
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Lengvai plintantis akių uždegimas: keli patarimai padės tinkamai apsisaugoti Lengvai plintantis akių uždegimas: keli patarimai padės tinkamai apsisaugoti

Lengvai plintantis akių uždegimas: keli patarimai padės tinkamai apsisaugoti

Prasidėjusi vasara – sezonas, kai planuojame daugiau laiko praleisti gamtoje ir poilsiauti prie jūros ar baseino. Tačiau pramogaujant, gali pasitaikyti ir įvairūs sveikatos nemalonumai, vienas iš jų – konjuktyvitas arba akių jungties uždegimas. „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė pataria, kaip laiku pastebėti šio uždegimo simptomus ir kaip tinkamai apsisaugoti nuo komplikacijų.
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Tavo akys 2026-06-01
Med. dr. Paulius Rudalevičius_Hila nuotrauka Med. dr. Paulius Rudalevičius_Hila nuotrauka

Regėjimas silpsta nepastebimai: gydytojai įspėja, kada tai gali būti katarakta

Regėjimo pokyčius daugelis linkę laikyti natūralia amžiaus dalimi, tačiau specialistai pabrėžia – ne visada tai tik senėjimo procesas. „Hila“ Medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytojas oftalmologas med. dr. Paulius Rudalevičius atkreipia dėmesį, kad viena dažniausių priežasčių, dėl kurių vaizdas tampa neryškus ar tarsi „miglotas“, yra katarakta – progresuojanti akies lęšiuko liga. Nors ji vystosi palaipsniui, ilgainiui gali reikšmingai pabloginti gyvenimo kokybę.
Tavo akys 2026-05-15
Paraudusios akys (nuotr. Shutterstock.com) Paraudusios akys (nuotr. Shutterstock.com)

Paraudusios akys – nekalta alergija ar rimtas sveikatos sutrikimas?

Paraudusios, perštinčios ar ašarojančios akys dažnai laikomos laikina problema, ypač jei daug dirbame prie kompiuterio ar prasideda žiedadulkių sezonas. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį – nors daugeliu atvejų tai nepavojinga būklė, kartais toks simptomas gali signalizuoti apie rimtesnę akių ligą.
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Tavo akys 2026-04-16
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Oftalmologė apie kataraktą: kodėl jos atveju nepadeda akiniai? Oftalmologė apie kataraktą: kodėl jos atveju nepadeda akiniai?

Oftalmologė apie kataraktą: kodėl jos atveju nepadeda akiniai?

Regėjimo suprastėjimas daugeliui žmonių pirmiausia siejasi su paprastu sprendimu – naujais akiniais. Jei vaizdas liejasi, smulkios detalės tapo prasčiau įžiūrimos, tereikia įsigyti naujus kitokių dioptrijų akinius ir problema bus išspręsta. Vis dėlto akių ligų gydytojai įspėja – ne visais atvejais tai veikia. Anot Akių klinikos „Lirema“ oftalmologės Irmantės Glinskienės, katarakta – viena dažniausių regėjimo sutrikimų priežasčių pasaulyje, ypač vyresniame amžiuje.
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Tavo akys 2026-04-13
Svarbi žinia pacientams: Kauno ligoninėje – naujos paslaugos (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Svarbi žinia pacientams: Kauno ligoninėje – naujos paslaugos (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Svarbi žinia pacientams: Kauno ligoninėje – naujos paslaugos

LSMU Kauno ligoninė plečia akių ligomis sergantiems pacientams teikiamų paslaugų spektrą. Balandžio 1 d. ligoninės Šančių padalinyje, veikiančiame adresu Hipodromo g. 13, darbą pradės naujas akių ligų poskyris, kuriame bus atliekamos kataraktos ir vokų patologiją koreguojančios operacijos, taip pat – intravitrealinės injekcijos, reikalingos sergantiems įvairiomis akių ligomis. Senstant visuomenei ir ilgėjant gyvenimo trukmei, akių ligomis sergančių žmonių skaičius nuolat didėja.
Tavo akys 2026-04-02
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Fielmann akiniai Fielmann akiniai

Stilius be stabdžių

Spartėjant gyvenimo tempui, pasauliniai mados namai vis labiau atsigręžia į laisvalaikio aprangą, pritaikydami ją kasdieniam įvaizdžiui, todėl ne išimtis, kad ir akinių kolekcijose kuriamos madingos, sparčiam gyvenimo tempui tinkančios ir derinimo pastangų nereikalaujančios linijos. „Carrera“ – ikoniškas vardas – užkariauja autentiškų ir žinančių savo vertę žmonių širdis.
Tavo akys 2026-03-24
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Katarakta (nuotr. Shutterstock.com) Katarakta (nuotr. Shutterstock.com)

„Dar matau – vadinasi, per anksti?“ Gydytoja paneigia dažniausius mitus apie kataraktą

„Pradėjau vengti vairuoti vakare, knygos raidės vis dažniau liejosi, turbūt reikia vėl keisti akinius“, – tokias frazes gydytojai dažnai išgirsta iš pacientų, kuriems diagnozuojama katarakta – akies lęšiuko drumstėjimas. Nemažai pacientų, net jausdami akivaizdžius simptomus, ilgą laiką nesikreipia dėl chirurginio gydymo, nors šis prieinamas.
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Tavo akys 2026-03-10
Akių patikra (asoc. Kauno klinikų nuotr.) Akių patikra (asoc. Kauno klinikų nuotr.)

Ši liga sukelia aklumą – ragina nemokamai pasitikrinti, kol nevėlu

Minėdami Pasaulinę glaukomos savaitę, siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į glaukomą – vieną klastingiausių akių ligų. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kokios sveikatos priežiūros paslaugos ir gydymo priemonės glaukoma sergantiems pacientams gali būti kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
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Tavo akys 2026-03-10
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Konjunktyvitas – viena dažniausių akių problemų: kaip atpažinti ir ką daryti? (nuotr. Shutterstock.com) Konjunktyvitas – viena dažniausių akių problemų: kaip atpažinti ir ką daryti? (nuotr. Shutterstock.com)

Konjunktyvitas – viena dažniausių akių problemų: kaip atpažinti ir ką daryti?

Akių raudonis, perštėjimas ar ašarojimas dažnai gali atrodyti kaip smulkmena – gal per mažai miegojome, pavargome ar ilgą laiką neatsitraukėme nuo ekranų. Vis dėlto kartais už šių, iš pirmo žvilgsnio nekaltų, simptomų gali slėptis rimtesnės būklės, pavyzdžiui, konjunktyvitas.
Tavo akys 2026-03-05
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Šia operacija pasinaudoja vis daugiau žmonių – paskiria net ir 100 metų sulaukusiems Šia operacija pasinaudoja vis daugiau žmonių – paskiria net ir 100 metų sulaukusiems

Šia operacija pasinaudoja vis daugiau žmonių – paskiria net ir 100 metų sulaukusiems

„Lęšiuko senėjimas arba katarakta yra natūralus su amžėjimu susijęs procesas, dėl kurio suprastėja regėjimas ir kartu gyvenimo kokybė. Šiuolaikinėmis priemonėmis galime šį procesą sėkmingai sustabdyti“, – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Akių ligų skyriaus vedėja Jūratė Sveikatienė. Gydytoja oftalmologė pranešime spaudai paaiškino, kaip atliekama kataraktos operaciją, išsamiai papasakojo apie šiuolaikinių lęšiukų savybes ir paneigė mitus apie pooperacinį laikotarpį.
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Tavo akys 2026-02-10
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Dr. J. Skruodytė: cheminių medžiagų poveikis akims dažnai nuvertinamas

Cheminiai akių nudegimai – viena sudėtingiausių oftalmologinių būklių, galinčių sukelti ilgalaikį regos funkcijos sutrikimą ar net aklumą. Tokios traumos dažnai patiriamos kasdienėje buityje – pavyzdžiui, valant namus, kai į akis netyčia patenka stiprūs vonios ar virtuvės valikliai, baliklis ar kanalizacijos valymo priemonės, taip pat gaminant maistą, kai akis pasiekia karšto aliejaus ar garų purslai.
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Tavo akys 2026-02-05
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Mikrochirurgas: ankstyvieji kataraktos simptomai, kurių pacientai dažnai nepastebi

Kasmet vis daugiau vyresniojo amžiaus žmonių susiduria su regėjimo sutrikimais, kurių priežastis ‒ katarakta. Nors ši liga dažnai siejama su natūraliu senėjimo procesu, jos požymiai gali būti pastebimi daug anksčiau. Daugeliui pacientų sunku atpažinti pirmuosius simptomus, todėl liga ir prastėjantis matymas kartais progresuoja nepastebėtas.
Tavo akys 2026-02-05
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Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Neryškus vaizdas – paprastas nuovargis ar pirmas regėjimo sutrikimo signalas?

Neryškus matymas – vienas dažniausių nusiskundimų, dėl kurių žmonės kreipiasi į akių specialistus. Dažnai jis nurašomas nuovargiui, stresui ar ilgam darbui prie kompiuterio, tačiau oftalmologai įspėja – jei rega pailsėjus nepagerėja, tai gali būti pirmasis akių sutrikimo ar ligos simptomas ir reikia nedelsti kreiptis į gydymo įstaigą.
Tavo akys 2026-01-22
Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Vis daugiau vaikų susiduria su regos problemomis: gydytoja oftalmologė įvardija pagrindines priežastis

Vis daugiau vaikų susiduria su regėjimo sutrikimais, kurie pasireiškia vis ankstyvesniame amžiuje. Neatkreipus dėmesio į pirmuosius simptomus, trumparegystė gali sparčiai progresuoti, o regos korekcijos gali prireikti dar iki vaikui pradedant lankyti mokyklą. Klaipėdos diagnostikos ir chirurgijos klinikos „Meliva“ (anksčiau – „Kardiolitos klinikos“) Akių ligų centro gydytoja oftalmologė Tatjana Kisil dalinasi, kokie požymiai gali signalizuoti ligą ir kodėl svarbu į juos sureaguoti laiku.
Tavo akys 2026-01-19
Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Amžinė geltonosios dėmės degeneracija ir kitos tinklainės ligos: kaip atpažinti ir apsaugoti regėjimą?

Amžinė geltonosios dėmės degeneracija (AGDD) yra dažniausia regos praradimą sukelianti vyresnio amžiaus žmonių akių liga, paveikianti centrinę tinklainės dalį – geltonąją dėmę. Nors progresuojančios ligos pasekmės skaudžios, laiku diagnozavus ir išgydžius, galima išvengti skaudžių padarinių.
Tavo akys 2025-12-02
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