  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie vestuves: „Žiūrime, iki kokio dugno dar galima nusirist“

2025-11-08 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-08 19:25

Pasiruoškite prisėsti prie išmaniųjų ekranų, nes šį kartą TV3 televizijos žaidime „galvOK“ apsilankė dvi Lietuvos divos – dainininkės Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Komandos lyderis Mindaugas Stasiulis juokavo, kad jo komandoje vestuvių tema yra artima ir atskleidė neseniai įvykusią Rūtos paslaptį.

0

M. Stasiulis juokauja, kad tarp jo ir R. Ščiogolevaitės galima būtų suskaičiuoti bent 7 vestuves. „Lietuvos talentų“ teisėja greitai sureaguoja į jo žodžius apie „atsilikimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dar turiu laiko, nepergyvenk, pasivysiu“, – su šypsena atsiliepia ji, kas sukelia tikrą juoko bangą.

Komandos lyderis nepasimeta ir su gautu leidimu pasidalina, kad dabar Rūtos pase parašyta tik Ščiogolevaitė. 

Noras pasilyginti su kitais

M. Stasiulio ir R. Ščiogolevaitės komanda kaip tik ir gavo klausimą apie santuoką: kokia neįprasta vestuvių ceremonija buvo surengta Las Vegase 2023 metų vasarį?

A. Vestuvės vyko virtualios realybės pasaulyje;

B. Buvo sutuokti du robotai;

C. Susituokė du vietos kunigai, patys sau pravedę ceremoniją.

Dainininkė prisipažįsta, kad temą pasirinko ne atsitiktinai, norėdama palyginti savo santuokas su kitų žmonių.

„Galvoju, mano totalus fail'as, tai galvoju, žiūrime, iki kokio dugno dar galima nusiristi“, – dalinasi ji.

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

