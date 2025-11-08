Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie vestuves: „Žiūrime, iki kokio dugno dar galima nusirist“

M. Stasiulis juokauja, kad tarp jo ir R. Ščiogolevaitės galima būtų suskaičiuoti bent 7 vestuves. „Lietuvos talentų“ teisėja greitai sureaguoja į jo žodžius apie „atsilikimą“.
„Dar turiu laiko, nepergyvenk, pasivysiu“, – su šypsena atsiliepia ji, kas sukelia tikrą juoko bangą.
Komandos lyderis nepasimeta ir su gautu leidimu pasidalina, kad dabar Rūtos pase parašyta tik Ščiogolevaitė.
Noras pasilyginti su kitais
M. Stasiulio ir R. Ščiogolevaitės komanda kaip tik ir gavo klausimą apie santuoką: kokia neįprasta vestuvių ceremonija buvo surengta Las Vegase 2023 metų vasarį?
A. Vestuvės vyko virtualios realybės pasaulyje;
B. Buvo sutuokti du robotai;
C. Susituokė du vietos kunigai, patys sau pravedę ceremoniją.
Dainininkė prisipažįsta, kad temą pasirinko ne atsitiktinai, norėdama palyginti savo santuokas su kitų žmonių.
„Galvoju, mano totalus fail'as, tai galvoju, žiūrime, iki kokio dugno dar galima nusiristi“, – dalinasi ji.
