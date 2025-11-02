 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Ekstremalūs Renato triukai „Lietuvos talentuose“ vos nesibaigė žiūrovo trauma: „Aš negalėjau žiūrėti“

2025-11-02 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 19:25

Kartais „Lietuvos talentų“ scenoje pasirodymai atima žadą. Taip nutiko ir pasirodžius ekstremalių triukų atlikėjui Renatui. Tiek teisėjai, tiek kiti žiūrovai sulaikę kvapą stebėjo kiekvieną dviratininko judesį.

Kartais „Lietuvos talentų" scenoje pasirodymai atima žadą. Taip nutiko ir pasirodžius ekstremalių triukų atlikėjui Renatui. Tiek teisėjai, tiek kiti žiūrovai sulaikę kvapą stebėjo kiekvieną dviratininko judesį.

0

Renatas Salichovas – šiaulietis iš Italijos. Į Italiją išsikraustė dar vaikystėje, ten ir gimė jo meilė dviračiams. 

„Po to, 16-os metų pradėjau rimčiau tuo užsiiminėti. Tada rimčiau susirgo mama, paskui nebebuvo mamos. Man dviratis buvo kaip vaistai“, – jautrią istoriją pasakoja Renatas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovodamas su mylimo žmogaus netektimi Renatas paniro į šį ekstremalų sportą, pradėjo su dviračiu atlikti įvairiausius triukus, savo jėgas išbandė ir Italijos čempionatuose.

Renato Salichovo pasirodymas „Lietuvos talentuose“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renato Salichovo pasirodymas „Lietuvos talentuose“

Į sceną Renatas žengė dėvėdamas tvarkingais drabužiais – taip jis siekė nustebinti teisėjus parodydamas, kad iš tiesų jis yra ne koks dainininkas ar muzikantas, o ekstremalaus sporto mėgėjas: „Aš jums nesakysiu, o parodysiu.“

Nepavykęs triukas ir Stasiulio išgąstis

Ant scenos Renatas demonstravo įspūdingus, sudėtingus ir pavojingus triukus. Stovėdamas ant galinio dviračio rato jis šokinėjo laiptais aukštyn ir žemyn. 

Renatas dviračio valdymo gebėjimus pademonstravo ir šokinėdamas per žmones. Vieno triuko metu jis šoko per tris gulinčius žmones. Šokdamas per trečią savanorį šiaulietis nesuvaldė dviračio ir šiek tiek kliudė gulintįjį. 

„Jūs to nematėt, nieko nebuvo“, – iš užkulisių susiėmęs veidą komentavo Mindaugas Stasiulis. 

Bet tuo jo pasirodymas dar nesibaigė – Renatas pakvietė ant scenos užlipti Marijoną Mikutavičių. Jis taip pat atsigulė ant scenos ir Renatas su dviračiu pradėjo šokinėti per teisėją. Erzindamas ir gąsdindamas M. Mikutavičių Renatas atliko įspūdingus kvapą gniaužiančius triukus. 

„Aš negalėjau žiūrėti“, – sakė M. Stasiulis. 

Išėjęs iš užkulisių M. Stasiulis dviratininkui negailėjo griežtų žodžių – ar jis supranta, kokiam žmogui sukėlė pavojų? 

„Vos infarkto negavom. Kažkas iš teisėjų sakė, kad norim, jog triukai užgniaužtų kvapą. Tai čia jau taip užgniaužė, kad galvojau, jog galėjo ir mažiau užgniaužti“, – pridėjo R. Ščiogolevaitė. 

„Aš atsiprašau, aš susijaudinęs“, – sunkiai žodžius rinko M. Mikutavičius. 

Kokį verdiktą išgirdo Renatas sužinokite „Lietuvos talentuose“. 

Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje. 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

