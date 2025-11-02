Ekstremalūs Renato triukai „Lietuvos talentuose“ vos nesibaigė žiūrovo trauma: „Aš negalėjau žiūrėti“

Renatas Salichovas – šiaulietis iš Italijos. Į Italiją išsikraustė dar vaikystėje, ten ir gimė jo meilė dviračiams.
„Po to, 16-os metų pradėjau rimčiau tuo užsiiminėti. Tada rimčiau susirgo mama, paskui nebebuvo mamos. Man dviratis buvo kaip vaistai“, – jautrią istoriją pasakoja Renatas.
Kovodamas su mylimo žmogaus netektimi Renatas paniro į šį ekstremalų sportą, pradėjo su dviračiu atlikti įvairiausius triukus, savo jėgas išbandė ir Italijos čempionatuose.
Į sceną Renatas žengė dėvėdamas tvarkingais drabužiais – taip jis siekė nustebinti teisėjus parodydamas, kad iš tiesų jis yra ne koks dainininkas ar muzikantas, o ekstremalaus sporto mėgėjas: „Aš jums nesakysiu, o parodysiu.“
Nepavykęs triukas ir Stasiulio išgąstis
Ant scenos Renatas demonstravo įspūdingus, sudėtingus ir pavojingus triukus. Stovėdamas ant galinio dviračio rato jis šokinėjo laiptais aukštyn ir žemyn.
Renatas dviračio valdymo gebėjimus pademonstravo ir šokinėdamas per žmones. Vieno triuko metu jis šoko per tris gulinčius žmones. Šokdamas per trečią savanorį šiaulietis nesuvaldė dviračio ir šiek tiek kliudė gulintįjį.
„Jūs to nematėt, nieko nebuvo“, – iš užkulisių susiėmęs veidą komentavo Mindaugas Stasiulis.
Bet tuo jo pasirodymas dar nesibaigė – Renatas pakvietė ant scenos užlipti Marijoną Mikutavičių. Jis taip pat atsigulė ant scenos ir Renatas su dviračiu pradėjo šokinėti per teisėją. Erzindamas ir gąsdindamas M. Mikutavičių Renatas atliko įspūdingus kvapą gniaužiančius triukus.
„Aš negalėjau žiūrėti“, – sakė M. Stasiulis.
Išėjęs iš užkulisių M. Stasiulis dviratininkui negailėjo griežtų žodžių – ar jis supranta, kokiam žmogui sukėlė pavojų?
„Vos infarkto negavom. Kažkas iš teisėjų sakė, kad norim, jog triukai užgniaužtų kvapą. Tai čia jau taip užgniaužė, kad galvojau, jog galėjo ir mažiau užgniaužti“, – pridėjo R. Ščiogolevaitė.
„Aš atsiprašau, aš susijaudinęs“, – sunkiai žodžius rinko M. Mikutavičius.
Kokį verdiktą išgirdo Renatas sužinokite „Lietuvos talentuose“.
