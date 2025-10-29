Pamatę, kaip pakeitė jų virtuvę, lietuvių šeima neteko žado: rezultatas pribloškė

Tokį poreikį turėjo ir prieš kelis mėnesius į naujai įsigytus namus įsikraustę Greta su vyru Rimu ir augintiniais – volfšpitsų šuneliu bei dviem Meino meškėnais. Pora norėjo ne tik modernios, bet ir praktiškos virtuvės, o dalį tuščios erdvės siekė paversti jaukia valgomojo erdve, kurioje galėtų susėsti su svečiais, rašoma IKEA pranešime spaudai.
Praktiški sprendimai palengvina kasdienybę
Šeimininkams buvo labai svarbu ir tai, kad interjeras būtų draugiškas gyvūnams – kad paviršiai nereikalautų ypatingos priežiūros ir kiekvienas namų gyventojas turėtų savo kampelį.
„Akivaizdu, kad šeimai virtuvėje reikėjo ne tik estetiškų, bet ir patogių sprendimų, kad kiekvienas baldas ir indas turėtų savo vietą, o kartu būtų lengva palaikyti tvarką, nepaisant to, kad namuose gyvena net trys gyvūnai“, – pasakoja interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Pagrindiniai poros norai buvo: didesnė indaplovė, platesnis atliekų rūšiavimo stalčius, daugiau uždarų spintelių bei stalviršių maisto gaminimui, erdvus šaldytuvas. Pasak M. Bučinskienės, didžiausias iššūkis buvo visus šiuos poreikius suderinti neapkraunant erdvės.
Norėdama išlaikyti tvarkingą virtuvės vaizdą, interjero dizainerė atsisakė atvirų lentynų – jų vietoje įrengta eilė sieninių spintelių. Vienoje jų integruotas gartraukis, kitoje – mikrobangų krosnelė, taip atlaisvinant vietą ant stalviršio.
„Šeimai norėjosi lygių ir lengvai valomų baldų paviršių, tokiais atvejais pravartu rinktis matinius fasadus. Šiai virtuvei parinkome pilkai žalsvas spinteles, nes šios spalvos ir medžiagos paviršiai nebijo prisilietimų, o dulkės ant jų beveik nematomos“, – sako interjero dizainerė ir priduria, jog žalsvos spalvos dominavimą virtuvėje papildo medienos rašto stalviršiai ir balti akcentai, sukuriantys gamtos jausmą bei jaukumą.
Dar vienas praktiškas sprendimas – stalo koja, prisegus specialų draskymo kilimėlį, buvo apsaugota nuo sugadinimų ir skirta augintinėms katėms pasigaląsti nagus.
Giminingos spalvos padeda išlaikyti darną
Iki tol neišnaudotoje Gretos ir Rimo virtuvės erdvėje interjero dizainerė įrengė valgomojo zoną, tapusią naujo interjero akcentu. Čia pasirinktas apvalus ištraukiamasis stalas, kurį prireikus galima pailginti.
Prie stalo priderintos lengvos, spalviškai prie kitų akcentų tinkančios ir vietą taupančios kėdės, kurias galima sudėti vieną ant kitos.
„Valgomojo baldus taip pat derinome prie virtuvės spalvų – taip abi erdvės susijungia į vieną visumą. Giminingi žalių atspalvių tonai leidžia išlaikyti darną ir vizualinį vientisumą“, – sako IKEA interjero dizainerė.
Pasak jos, šilumos ir jaukumo bet kokiam interjerui suteikia tekstilės akcentai – jie pasitelkti ir šioje virtuvėje. Po valgomojo stalu patiestas garsus slopinantis kilimas, kuriantis vizualinį kontrastą su plytelėmis.
Apgalvoti sprendimai užtikrina virtuvės ilgaamžiškumą
Interjere puikiai pavyko išpildyti ir šeimininkų lūkesčius ne tik dėl buitinės technikos, pažymi M. Bučinskienė. Po plautuve įrengtas erdvus stalčius su atliekų rūšiavimo deriniu, kampinėje spintelėje – sukamoji lentyna, leidžianti lengvai pasiekti puodus ir kepimo formas.
Siaurą indaplovę pakeitė talpesnė, o maisto gaminimui būtini indai rado savo vietą greta kaitlentės.
Interjerui parinktas alavo spalvos maišytuvas, mat ant jo nuosėdos mažiau matosi nei ant juodo ar chromuoto paviršiaus. Jis derinamas prie pilkšvai smėlinės kvarco kompozito plautuvės. Toks duetas atrodo švelniai, natūraliai ir išlaiko ilgaamžę estetiką, pabrėžia interjero dizainerė.
Keturi interjero dizainerės patarimai įsirengiant virtuvę ir valgomąjį:
1. Derinkite medienos atspalvius. Jei naudojate kelis medienos rašto elementus, stenkitės, kad jų tonai būtų kuo panašesni – tai padeda išlaikyti vientisumą.
2. Rinkitės universalius paviršius. Margesni raštai paslepia dulkes ir smulkius įbrėžimus, o matiniai fasadai reikalauja mažiau priežiūros.
3. Apgalvokite spalvas ir funkciją. Grindinėms spintelėms tinka tamsesni atspalviai – tokių paviršių priežiūra tampa lengvesnė, viršutinėms spintelėms tinka šviesesni, taip erdvė atrodo lengvesnė.
4. Numatykite vietą kiekvienam daiktui. Kuo daugiau buitinės technikos įmontuota, tuo tvarkingesnis ir erdvesnis atrodys bendras vaizdas.
