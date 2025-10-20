„Sodra“ parduoda 153 tūkst. hektarų miško žemės Latvijoje ir Estijoje su IKEA susijusiai bendrovei

Pasak „Ingka Investments“ pranešimo, sandoris, kuriam reikalingi atitinkamų Latvijos ir Estijos reguliavimo institucijų leidimai, apima 135 tūkst. hektarų plotus Latvijoje ir 18 tūkst. hektarų Estijoje. Maždaug 89 proc. šios žemės yra apaugusi mišku.
Bendrovė teigia planuojanti užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su Baltijos šalių medienos perdirbimo įmonėmis ir plokščių gamintojais, skatindama vietinės medienos perdirbimo plėtrą regione, kurdama kvalifikuotas darbo vietas ir stiprindama vietos kompetenciją.
Didžiąją dalį parduodamos miško žemės „Sodra“ įsigijo 2018 metais už 324 mln. eurų.
Iki šiol „Ingka Investments“ Latvijoje valdė 110 tūkst. hektarų žemės plotus.
„Ingka Investments“ yra IKEA parduotuvių operatorės „Ingka Group“ investicinis padalinys, valdantis daugiau kaip 331,5 tūkst. hektarų miško žemės.