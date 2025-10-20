Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Sodra“ parduoda 153 tūkst. hektarų miško žemės Latvijoje ir Estijoje su IKEA susijusiai bendrovei

2025-10-20 16:05 / šaltinis: BNS
2025-10-20 16:05

Švedijos miškų savininkų asociacija „Sodra“ parduoda 153 tūkst. hektarų miško žemės plotus Latvijoje ir Estijoje su IKEA susijusiai bendrovei „Ingka Investments“ už 720 mln. eurų.

„Ikea“ (Lukas Balandis/BNS)

Švedijos miškų savininkų asociacija „Sodra“ parduoda 153 tūkst. hektarų miško žemės plotus Latvijoje ir Estijoje su IKEA susijusiai bendrovei „Ingka Investments“ už 720 mln. eurų.

REKLAMA
0

Pasak „Ingka Investments“ pranešimo, sandoris, kuriam reikalingi atitinkamų Latvijos ir Estijos reguliavimo institucijų leidimai, apima 135 tūkst. hektarų plotus Latvijoje ir 18 tūkst. hektarų Estijoje. Maždaug 89 proc. šios žemės yra apaugusi mišku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovė teigia planuojanti užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su Baltijos šalių medienos perdirbimo įmonėmis ir plokščių gamintojais, skatindama vietinės medienos perdirbimo plėtrą regione, kurdama kvalifikuotas darbo vietas ir stiprindama vietos kompetenciją.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiąją dalį parduodamos miško žemės „Sodra“ įsigijo 2018 metais už 324 mln. eurų.

Iki šiol „Ingka Investments“ Latvijoje valdė 110 tūkst. hektarų žemės plotus.

„Ingka Investments“ yra IKEA parduotuvių operatorės „Ingka Group“ investicinis padalinys, valdantis daugiau kaip  331,5 tūkst. hektarų miško žemės.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų