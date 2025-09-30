18-metis, Vilniuje planavęs teroro išpuolį, gali būti išsiųstas į Ukrainą: „Jis yra Ukrainos pilietis“

Po 2,5 valandos trukusio teismo posėdžio konvojaus pareigūnai iš salės išveda 18-metį ukrainietį. Skirtingai nei anksčiau, šį kartą jis veido neslepia.
Kaltę pripažįsta
Ukrainietis kaltinamas pernai, gegužės 9-ąją, bandęs padegti Vilniuje esantį prekybos centrą „IKEA“. Kaip išsiaiškino teisėsauga, nusikaltimas buvo įvykdytas veikiant Rusijos specialiųjų tarnybų naudai. Nusikalstamos veikos metu Bardadimui buvo 17 metų – jis dar buvo nepilnametis.
„Jis buvo nusikaltimų vykdytojas. Tarptautiniai dokumentai, taip pat nusikaltimų pobūdis leidžia skirti griežtesnę, nei vidutinė, laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė už kiekvieną veiką paskirti didesnę nei įprasta bausmę, o subendrinus – 6 metus. Tačiau byla išnagrinėta greitai, taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl įstatymas numato bausmės sumažinimą trečdaliu“, – teigia prokuroras Tomas Uldukis.
Byla nagrinėjama už uždarų durų. Prokuroras atskleidžia, kad buvo padaryti 4 nusikaltimai – 2 sunkūs ir 2 apysunkiai. Kaltinamasis kaltės neneigia.
„Jis nuoširdžiai gailisi, padėjo tyrimui, pripažįsta kaltę“, – pažymi T. Uldukis.
Teisėsauga teigia nustatė, kad išpuolį „IKEA“ prekybos centre organizavo teroristinė grupė, kurios veiklą, kaip įtariama, koordinavo Rusijos specialiosios tarnybos.
Už nusikaltimo stovi Rusija
Danilo Bardadimo ir jo bendrų veiksmai buvo derinami per socialinius tinklus, naudojant užšifruotas žinutes. Taip pat turima duomenų, kad kaltinamasis buvo apmokytas, kaip rengti teroro aktus.
Pernai pavasarį D. Bardadimas atvyko į Lenkiją. Ten tarpininkai jam ir jo bendrui pažadėjo 10 tūkst. eurų ir seną BMW automobilį už tai, kad jie sukeltų gaisrus Lietuvoje ir Latvijoje. Su bendrininku jis kruopščiai planavo veiksmus: nagrinėjo vietoves, rengė atsitraukimo planą, gavo padegamuosius užtaisus su laikmačiais.
Gegužės 9-osios išvakarėse kaltinamasis Vilniuje, viename iš „IKEA“ parduotuvės skyrių, paliko padegamąjį užtaisą. Šis suveikė kitą rytą, todėl kilo gaisras. Laimei, ugnis nespėjo išplisti – žmonės nenukentėjo.
Teismui pateiktas civilinis ieškinys – „IKEA“ patirta žala vertinama 485 tūkst. eurų.
Po nusikaltimo Bardadimas pabėgo į Lenkiją. Ten, pateikęs vaizdo įrašą su nusikaltimo įrodymais, gavo žadėtą BMW. Po kelių dienų grįžęs į Lietuvą, jis turėjo pasiimti daiktus, skirtus kitam išpuoliui, tačiau autobuse į Rygą, ties Panevėžiu, buvo sulaikytas „ARO“ pareigūnų.
Kiek asmenų veikė kartu su kaltinamuoju – neatskleidžiama. Jei teismas patenkins prokuroro prašymą, kur Bardadimas atliks bausmę – dar neaišku.
„Lietuvoje turėtų, bet nebūtinai. Priklausys nuo daugybės aplinkybių. Jis yra Ukrainos pilietis, be to, vyksta ir tyrimas Lenkijoje“, – pažymi prokuroras T. Uldukis.
Kitame posėdyje, kuris numatytas po kelių savaičių, teismas išklausys ir kaltinamojo, ir jo advokato baigiamąsias kalbas.
