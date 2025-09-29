Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO naikintuvai penkis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-09-29 17:39 / šaltinis: BNS
2025-09-29 17:39

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę penkis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę penkis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
1

Praėjusį ketvirtadienį naikintuvai skrido atpažinti trijų rusų naikintuvų MIG-31, vieno SU-30 ir vieno SU-35. Jie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į pagrindinę Rusijos dalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį naikintuvai buvo pakelti tris kartus.

Pirmąsyk NATO lėktuvai skrido atpažinti SU-35, kuris keliavo iš Kaliningrado srities ir į ją grįžo, antrą kartą – keturių MIG-31 ir dviejų SU-30, kurie skrido iš pagrindinės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį, o trečiąkart – transportinio lėktuvo An-72, skridusio iš pagrindinės dalies ir grįžusio atgal.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno taktinio žvalgybinio orlaivio SU-24MR ir dviejų naikintuvų SU-33.

Visi orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, dauguma jų radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų