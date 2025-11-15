„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus

Šeštadienio vakarą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta vienas laukiamiausių metų renginių – apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“. Tai šou, kuriame Lietuvos vaikai nusprendžia, kas jiems šiemet buvo mylimiausi – nuo dainų, atlikėjų ir sportininkų iki knygų, filmų bei žaislų. Šie apdovanojimai jau sulaukė išskirtinio populiarumo - už savo favoritus vaikai, mokyklos, darželiai, popamokinės veiklos centrai ir studijos atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.
Dar prieš pagrindinį šou, žvaigždes ir svečius jau pasitinka rožinis kilimas, kuriame įžymybes kalbina laidų vedėjos ir nuomonės formuotojos Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras – bei visų vaikų numylėtinis Netvarkos Nykštukas. Jie ne tik užduoda drąsius klausimus, bet ir kviečia į ne vieną netikėtą iššūkį.
Spalvingiausias metų renginys žada daug juoko, emocijų, staigmenų ir ypatingą šventę visai šeimai. Scenoje – net trys charizmatiški vedėjai: Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Audrius Bružas ir Kakė Makė. Jų rankose – ir apdovanojimų vairas, ir šou ritmas, kupinas netikėtų improvizacijų, išdaigų scenoje pasirodantiems atlikėjams ir humoro.
Publikos laukia įspūdingi pasirodymai, atversiantys vis kitas „Vaizduotės planetos“ vietas: „The Roop“ pakvies galingai atidaryti vakarą tapdami planetos portje, Paulina Paukštaitytė perkels į „krentančių žvaigždžių slėnį“, kuriame pildosi visos svajonės, grupė „Jauti“ keliaus į „emocijų kanjoną“, kuriame bus galima atskleisti visas savo emocijas, OG Version atvers „ekranų oazės“ vartus ir parodys, koks įdomus gyvenimas gali būti, kai akis pakeli nuo ekranų.
Tuo tarpu Gabrielius Vagelis ir Gintė paruoš smagų pasirodymą „bučinių slėnyje“, kuriame negali būti jokių bučinių, o šeimyninis trio Anyanya, Cleo ir jų sūnus Kingas pakvies į „ritmo kvartalą“, kuriame kiekvienas galės šokti taip, tarsi jų niekas nemato. Muzikos žvaigždžių pasirodymus lydės geriausi šalies šokėjai ir talentingi vaikai, kurie pakels vaizduotės planetos energiją.
Šių metų „Vaikų mylimiausiuose“ ypatingai žiba ir jaunoji karta – pirmą kartą televizijos eteryje debiutuoja verslininkės Dainos Bosas dukra Magdalena, kuri tapo Žinių reportere, jai talkina atlikėjos Natalijos Bunkės sūnus Kristupas – „Vaikų mylimiausi 2025“ žinių studijos vedėjas.
Vakaro metu bus paskelbta net dvylika nominacijų. „Vaikų mylimiausi 2025“ favoritai bus apdovanoti specialiai kurtomis statulėlėmis, kurias pagamino „Idėja 3D“. Kas jas atsiims scenoje ir taps vaikų mylimiausiu aktoriumi, sportininku, atlikėju, daina, turinio kūrėju, knyga, maistu, žaidimu, žaislu, renginiu ir mylimiausiu žmogumi paaiškės tiesioginės transliacijos metu – šį vakarą, 19:30 per TV3.
„Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijos ir nominantai:
- Mylimiausias turinio kūrėjas/-a: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
- Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
- Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
- Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
- Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
- Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
- Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
- Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
- Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
- Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
- Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
- Mylimiausias Lietuvos žmogus: Jessica Shy, Gitanas Nausėda, Mama
„Vaikų mylimiausi“ – tai renginys, kuriame garsiausiai skamba vaikų balsas. Projektą organizuoja 20-metį švenčiantys kūrybos namai „ELITAZ“ kartu su Kakės Makės komanda, siekdami suburti visą Lietuvą švęsti kūrybiškumą, geras emocijas ir jaunąją kartą įkvepiančius žmones. Kas taps „Vaikų mylimiausiais 2025“, sužinosime jau šį šeštadienį, kai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje bus paskelbti šių metų laimėtojai.
