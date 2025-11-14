 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gelminės Glemžaitės gyvenime – naujas pirmas kartas

2025-11-14 15:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 15:45

Jau rytoj, lapkričio 15 d., vyks spalvingiausiu tituluojamas šių metų šou – apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“. Pirmą kartą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyksiantys apdovanojimai sukvies ne tik ryškiausias scenos žvaigždes, bet ir visas šeimas, norinčias tapti šios išskirtinės šventės dalimi.

Jau rytoj, lapkričio 15 d., vyks spalvingiausiu tituluojamas šių metų šou – apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“. Pirmą kartą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyksiantys apdovanojimai sukvies ne tik ryškiausias scenos žvaigždes, bet ir visas šeimas, norinčias tapti šios išskirtinės šventės dalimi.

REKLAMA
0

Išskirtinį renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gelminė Glemžaitė
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gelminė Glemžaitė

Gelminei Glemžaitei – svarbus įvykis 

Aktorei Gelminei Glemžaitei šie apdovanojimai taps ypatingu debiutu – tai buvo pirmasis tiesioginis televizijos eteris jos karjeroje.

REKLAMA
REKLAMA

„Natūralu, kad kažkiek jaudulio yra, visada būna, prieš darant kažką pirmą kartą. Bet jaudulys malonus – smagu išmėginti kažką naujo ir plėsti savo komforto zonos ribas. Be to, turėsiu šioje srityje labai patyrusį partnerį, kuris, manau, ir padrąsins, ir ranką išties jei nugrūsiu – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Su Audriumi jau esame dirbę kartu, su juo ne tik linksma, bet ir galima daug ko pasimokyti“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

Aktorė pripažino, puikiai suprantanti, jog vaikai – tikrai reikli publika, tačiau ilgametė patirtis teatro scenoje padės užtikrinti, kad nei vaikams nei suaugusiems nuobodžiauti nebūtų kada. „Man pačiai nuoširdžiai smalsu sužinoti kas šiais metais taps vaikų mylimiausiais, ir smagu, kad galėsiu būti šios šventės dalimi.

Esu vaidinusi nemažai spektaklių vaikams, dėl to puikiai žinau, kokia tai reikli publika ir kad vaikai niekada neapsimetinėja. Jei kažkas nepatinka, ar darosi nuobodu - visada parodys. Toks nuoširdumas mane ir žavi, ir įpareigoja - tikiuosi pateisinsime visų žiūrovų lūkesčius ir sukursim jiems smagų reginį, kuris dar ir primins, kad vaiko nuomonė tokia pat svarbi, kaip ir suaugusio žmogaus.“

REKLAMA
REKLAMA

Gelminė Glemžaitė

Nominacijos ir nominantai:

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

REKLAMA

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų