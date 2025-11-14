Gelminės Glemžaitės gyvenime – naujas pirmas kartas

Išskirtinį renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.
Gelminei Glemžaitei – svarbus įvykis
Aktorei Gelminei Glemžaitei šie apdovanojimai taps ypatingu debiutu – tai buvo pirmasis tiesioginis televizijos eteris jos karjeroje.
„Natūralu, kad kažkiek jaudulio yra, visada būna, prieš darant kažką pirmą kartą. Bet jaudulys malonus – smagu išmėginti kažką naujo ir plėsti savo komforto zonos ribas. Be to, turėsiu šioje srityje labai patyrusį partnerį, kuris, manau, ir padrąsins, ir ranką išties jei nugrūsiu – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Su Audriumi jau esame dirbę kartu, su juo ne tik linksma, bet ir galima daug ko pasimokyti“, – kalbėjo ji.
Aktorė pripažino, puikiai suprantanti, jog vaikai – tikrai reikli publika, tačiau ilgametė patirtis teatro scenoje padės užtikrinti, kad nei vaikams nei suaugusiems nuobodžiauti nebūtų kada. „Man pačiai nuoširdžiai smalsu sužinoti kas šiais metais taps vaikų mylimiausiais, ir smagu, kad galėsiu būti šios šventės dalimi.
Esu vaidinusi nemažai spektaklių vaikams, dėl to puikiai žinau, kokia tai reikli publika ir kad vaikai niekada neapsimetinėja. Jei kažkas nepatinka, ar darosi nuobodu - visada parodys. Toks nuoširdumas mane ir žavi, ir įpareigoja - tikiuosi pateisinsime visų žiūrovų lūkesčius ir sukursim jiems smagų reginį, kuris dar ir primins, kad vaiko nuomonė tokia pat svarbi, kaip ir suaugusio žmogaus.“
Nominacijos ir nominantai:
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.
