Pirmasis „Sneakers & Readers“ padelio turnyras su Audriumi Bružu subūrė 100 entuziastų iš visos Lietuvos

2025-10-07 10:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 10:37

„Sneakers &amp; Readers“ padelio turnyras | Augusto Četkausko nuotr.

Šeštadienį „Mostai.club“ padelio aikštyne įvyko pirmasis „Sneakers & Readers“ padelio turnyras, kurį kartu su aktoriumi Audriumi Bružu organizavo PadelioTurnyrai.com komanda.

0

Renginys pritraukė net 100 padelio entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai visą dieną kovojo dėl prizinių vietų skirtingose kategorijose, o atmosferą užkūrė azartas, gera nuotaika ir bendruomeniškumas.

Pasak organizatorių, jau vasario 14-ąją Mostai.club laukia naujas iššūkis – Valentino dienos padelio turnyras kartu su aktoriumi Audriumi Bružu, kuris taps dar viena proga švęsti meilę sportui, šypsenoms ir bendrystei.

Turnyro prizininkai:

MOTERYS START:

1. Justina Radavičienė ir Agnė Lukoševičienė

2. Vika Mincė ir Raminta Levickienė

3. Ida Mažutaitienė ir Solveiga Butvydienė

MOTERYS C-/C:

1, Laurita Merkelė ir Gintarė Gludkinienė

2, Erika Balčikonė ir Ugnė Niaurė

3. Ana Kavaliauskienė ir Karolina Liepaitė

VYRAI START:

1. Alvydas ir Aronas Jakubauskai

2. JR Arūnas Valickas ir Gražvydas Bajoras

3. Arentas Ambutas ir Dima Lvov

VYRAI C-/C:

1. Igor ir Maksim Čistov

2. Vidmantas Židonis ir Andrius Paplauskas

3. Tomas Paškovski ir Gytis Sriubas

VYRAI C-/C:

1. Mindaugas Raipa ir Valdas Jagminas

2. Mantas Nemickas ir Marius Babravičius

3. Justas Abromavičius ir Gintautas Starkus

MIX C-/C:

1. Joana Kurtinytė ir Rytis Stakėnas

2. Eglė ir Giedrius Jurjonai

3. Veslava Matulevičiūtė ir Andrius Žilėnas

MIX C+/B-:

1. Jurgita Daukšaitė ir Laurynas Meilus

2. Eglė ir Edvardas Bielskai

3. Toma Kantaravičiūtė ir Dovydas Čepulis

BENDRA B:

1. Tauras Petraitis ir Marius Miežis

2. Žygimantas Stoškus ir Mykolas Simanaitis

3. Vilius Balčikonis ir Giedrius Gustas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

