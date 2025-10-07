Pirmasis „Sneakers & Readers“ padelio turnyras su Audriumi Bružu subūrė 100 entuziastų iš visos Lietuvos

Renginys pritraukė net 100 padelio entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai visą dieną kovojo dėl prizinių vietų skirtingose kategorijose, o atmosferą užkūrė azartas, gera nuotaika ir bendruomeniškumas.
Pasak organizatorių, jau vasario 14-ąją Mostai.club laukia naujas iššūkis – Valentino dienos padelio turnyras kartu su aktoriumi Audriumi Bružu, kuris taps dar viena proga švęsti meilę sportui, šypsenoms ir bendrystei.
Turnyro prizininkai:
MOTERYS START:
1. Justina Radavičienė ir Agnė Lukoševičienė
2. Vika Mincė ir Raminta Levickienė
3. Ida Mažutaitienė ir Solveiga Butvydienė
MOTERYS C-/C:
1, Laurita Merkelė ir Gintarė Gludkinienė
2, Erika Balčikonė ir Ugnė Niaurė
3. Ana Kavaliauskienė ir Karolina Liepaitė
VYRAI START:
1. Alvydas ir Aronas Jakubauskai
2. JR Arūnas Valickas ir Gražvydas Bajoras
3. Arentas Ambutas ir Dima Lvov
VYRAI C-/C:
1. Igor ir Maksim Čistov
2. Vidmantas Židonis ir Andrius Paplauskas
3. Tomas Paškovski ir Gytis Sriubas
MIX C-/C:
1. Joana Kurtinytė ir Rytis Stakėnas
2. Eglė ir Giedrius Jurjonai
3. Veslava Matulevičiūtė ir Andrius Žilėnas
MIX C+/B-:
1. Jurgita Daukšaitė ir Laurynas Meilus
2. Eglė ir Edvardas Bielskai
3. Toma Kantaravičiūtė ir Dovydas Čepulis
BENDRA B:
1. Tauras Petraitis ir Marius Miežis
2. Žygimantas Stoškus ir Mykolas Simanaitis
3. Vilius Balčikonis ir Giedrius Gustas
