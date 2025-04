Nimo amfiteatre (Prancūzija) vyko nestandartinio formato teniso turnyras „Ultimate Tennis Showdown“ (UTS). Nemažai žvaigždžių pritraukusiame turnyre triumfavo norvegas Casperas Ruudas (ATP-7). Jam tai buvo pirmas UTS turnyro titulas per karjerą. Finale C. Ruudas 3-1 nugalėjo čeką Tomašą Machačą (ATP-21). Čekas geriau pradėjo mačą (12:13), bet vėliau C. Ruudas laimėjo 3 ketvirčius iš eilės (16:14, 15:14, 15:11) ir nutraukė T. Machačo 7 pergalių seriją UTS ture.