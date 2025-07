Justina Mikulskytė su Aneta Laboutkova triumfavo finale ir pelnė didžiausią karjeros titulą

Pirmojo seto pradžioje lietuvė su porininke atsiliko 0:2, bet į tai atsakė savo spurtu 4:0. Įgytą persvarą J. Mikulskytė su A. Laboutkova išlaikė iki seto pabaigos, nors dešimtajame geime buvo suteikusios varžovėms „break pointo“ galimybę.

Lietuvė su čeke bandė atitrūkti ir antrojo seto pradžioje, tačiau šį kartą „break pointo“ nerealizavo. Portugalės tuo pasinaudojo, pačios realizavo du „break pointus“ ir spurtavo 5:0. J. Mikulskytė su A. Laboutkova vėliau kiek priartėjo, laimėjo varžovių padavimų seriją ir atlaikė „set pointą“ (3:5). Visgi, devintajame geime portugalės savo padavimais užbaigė setą.

Pratęsime J. Mikulskytė su A. Laboutkova greitai laimėjo 3 varžovių paduotus kamuoliukus ir atitrūko net 7:1. Vėliau jos dalį tos persvaros išbarstė, bet laimėjo pratęsimą be didesnių problemų.

Francisca Jorge e Matilde Jorge ficam longe do nível habitual e perdem por 6-4, 3-6 e 10-6 c/ Aneta Laboutkova e Justina Mikulskyte na final do Figueira da Foz Ladies Open. Primeira derrota em decisões este ano (passam a ter registo de 23-18 que não reflete a qualidade da dupla). pic.twitter.com/39pMhLCYxi