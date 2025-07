Vilniečiams – džiugi žinia: kviečia pasinaudoti nemokama pramoga

Šventės veiklos Vingio parke prasidės nuo 12 valandos, kuomet atidaromi vartai iš Čiurlionio gatvės. Parko teritorijoje iki estrados įsikurs edukacinių ir pramoginių veiklų erdvės, kurios veiks visą dieną.

„Miesto gimtadienis nėra tik koncertas – tai galimybė parodyti, kokiu keliu žengia Vilnius. Būtent todėl šiemet šventė tampa platforma tvarumui: nuo šventės programos iki užkulisių sprendimų.

Siekiame, kad žmonės iš jos išeitų įkvėpti naujų patirčių ir žinių“, – sako „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė.

Kai tvarumas tampa pramoga

Vilnius 2025-aisiais mini ne tik 702-ąjį gimtadienį – miestui šiemet buvo suteiktas ir Europos žaliosios sostinės titulas. Šia proga šventė alsuos tvarumu – per įtraukiantį ir gyvą patyrimą.

„Švęsti Vilniaus gimtadienį Vingio parke – tai švęsti žalią miestą. Mūsų tikslas – parodyti, kad tvarumas gali būti įkvepiantis, smagus ir kiekvienam pasiekiamas.

Šiemet parko takais kviesime žiūrėti kitaip: pamatyti šaknis, pajusti vėją, pažinti energiją, sukurti kažką savo rankomis. Tikime, kad šventė gali būti ir švari, ir spalvinga“, – sako projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.

Žalioji scena – nuo humoro iki miško terapijos

Kartais miestą geriausiai pažinsi ne per faktus, o per juoką – tad 14 val. Jaunimo scenoje lauks specialus „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ stand-up komedijos pasirodymas. Komikai Deividas Vizgirda, Tomaš Rynkevič, Kristoforas Vaidutis ir Justinas Visickas per humoro prizmę pažvelgs į (ne)tobulą Vilnių ir jo žaliąsias ambicijas.

Savo ruožtu norintys stabtelti nuo miesto tempo kviečiami registruotis į unikalią edukaciją su Valstybinių miškų urėdija. Čia – miško pažinimas per pojūčius, įkvėptas miško terapijos principų: trijų valandų patyriminė kelionė kvies įsiklausyti į gamtą ir save.

Vėjas, energija ir šviesos atradimai

Renginyje veiks įvairios edukacinės erdvės, kurias pristatys miesto įmonės ir partneriai. „Ignitis renewables“ kvies atrasti atsinaujinančios energijos galią per žaidimus ir interaktyvias veiklas.

„Vilnius šiemet neša Europos žaliosios sostinės titulą, todėl, kaip žaliosios energetikos lyderei Baltijos šalyse mus svarbu būti šio festivalio dalimi. Kiekvienas toks renginys tampa ne tik švente, bet ir susitikimo vieta, kurioje skirtingi žmonės susiburia bendrai patirčiai, žinių dalijimuisi ir laikui drauge.

Kviesime vilniečius ir miesto svečius sužinoti daugiau apie neišsenkamą atsinaujinančios energetikos galią – pajusti, suprasti ir pasikalbėti“, – sako „Ignitis renewables“ Komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.

Kita originali patirtis laukia zonoje, kur stalo tenisas bus žaidžiamas ant saulės elektrinės. Čia taip pat bus galima laimėti prizų ir sužinoti apie saulės energijos sprendimus miestui.

Kurti, pažinti ir žaisti – visai šeimai

Šventės teritorijoje veiks ne tik informatyvios, bet ir kūrybinės, žaismingos erdvės. Su menininke Jolita Vaitkute bus galima sudalyvauti tvariose dirbtuvėse, o su „Commune DIY“ – pasigaminti raktų pakabuką iš senų riedlenčių, „JUDU“ kvies vaikus svajoti apie ateities autobusą ir gaminti atšvaitus, o „Vilniaus vandens“ bare – atsigaivinti nemokamais vandens kokteiliais iš čiaupo.

Renginyje netrūks ir kitų veiklų visai šeimai – nuo gamtos viktorinų su „Vilniaus miesto parkais“ iki kūrybinių šilkografijos dirbtuvių su „Understyle“, kur galėsite atnaujinti ar dekoruoti savo drabužį.

Mažieji šventės dalyviai kviečiami išbandyti „Atliekų krepšinį“ kartu su VASA, o ramesnių patirčių ieškantieji galės prisijungti prie sveikatingumo užduočių „Vilnius sveikiau“ erdvėje arba kurti eiles poezijos dirbtuvėse Bibliobuse.

„Jaunas kaip Vilnius“ šventė kviečia susitikti liepos 25 d. Vilniaus 702-ojo gimtadienio proga. Tai jau tradicija tapęs sostinės vasaros renginys, skirtas vilniečiams ir miesto svečiams. Renginys nemokamas, atviras visiems ir kviečiantis švęsti miesto gimtadienį šiuolaikiškai – per muziką, bendrystę ir įkvėpimą.