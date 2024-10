Apie liepos 28d.

Liepos 28-oji yra 209-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 210-oji. Iki metų pabaigos lieka 156 dienos.



Šią dieną pasaulis mini Pasaulinę hepatito dieną. Hepatitas yra įvairių tipų – B, C, A, ir nuo šios ligos skiepijami naujagimiai. Hepatitas A plinta per maistą, vandenį, išmatas ir tiesioginio kontakto metu. Hepatitas C perduodamas per kraują, todėl galima užsikrėsti naudojantis kito žmogaus higienos priemonėmis, vartojant leidžiamus narkotikus ir nesilaikant higienos reikalavimų, taip pat perpilant kraują. Be to, egzistuoja lėtinis alkoholinis hepatitas, nuo kurio 70 proc. pacientų pasveiksta visiškai atsisakę alkoholio. Hepatitas gali sukelti kepenų vėžį, nepakankamumą ir cirozę.



Be to, šiandien švenčiama ir Sistemų administratorių diena. Sistemų administratoriai yra atsakingi už įmonių vidinių ir išorinių kompiuterinių tinklų priežiūrą. Jie užtikrina tinklų saugumą, kas yra ypač svarbu šiuolaikiniame pasaulyje, kur kibernetinės atakos tapo kasdienybe.