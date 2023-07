Apie tyliai kepenis ardantį virusą galima nė neįtarti: pasakė, kam skubėti pasitikrinti

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) minėdamas Pasaulinę hepatito dieną, liepos 28-ąją, primena apie virusinių hepatitų grėsmę ir pataria, kaip užkirsti kelią jų plitimui bei kaip apsisaugoti nuo galimo užsikrėtimo.

Lietuvoje labiausiai paplitęs – lėtinis virusinis hepatitas C (2022 metais užfiksuoti 834 atvejai). Hepatito C virusas ardo kepenų ląsteles – hepatocitus, sukeldamas kepenyse uždegimą ir fibrozę (randėjimą), kuri per 20–40 metų progresuoja į kepenų cirozę.

Kaip užsikrečiama virusiniais hepatitais?

Hepatito A virusu (HAV) užsikrečiama per užterštą maistą, vandenį.

Hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV) ir hepatito D virusas (HDV) plinta per kraują, lytinius santykius, taip pat iš motinos vaisiui. Šie virusai neplinta per maistą, vandenį ar apsikabinant.

Hepatito E virusu (HEV) galima užsikrėsti suvalgius nepakankamai termiškai apdorotą gyvūnų mėsą (ypač kiaulieną), vėžiagyvius arba per užterštą vandenį.

Kaip apsisaugoti nuo virusinių hepatitų?

Efektyviausia hepatito A profilaktikos priemonė yra vakcinacija, kuri rekomenduojama keliaujantiesiems į didelio hepatito A endemiškumo šalis (Egiptą, Tunisą, Maroką, Indiją, Tailandą), vaikams prieš pradedant lankyti darželį ar mokyklą, dirbantiems maisto tvarkymo įmonėse, tiesiogiai dalyvaujantiems maisto tvarkyme. Kita itin svarbi profilaktikos priemonė yra tinkama rankų higiena.

Hepatito B infekcijos efektyviausia prevencijos priemonė yra skiepai. Deja, nuo hepatito C infekcijos skiepų nėra, todėl reikėtų laikytis kitų profilaktikos priemonių, kurios tinka saugantis ir nuo hepatito B: lytinių santykių metu naudoti prezervatyvus, nesinaudoti kitų asmenų skutimosi peiliukais, manikiūro, pedikiūro reikmenimis, nevartoti narkotinių medžiagų, o jas vartojantiems asmenims nesidalyti adatomis ir švirkštais, dirbant su žmonių biologiniais skysčiais mūvėti pirštines ir kt.

Hepatito D infekcija negali pasireikšti, jei nėra hepatito B viruso. Skiepijimas nuo hepatito B yra vienintelis būdas siekiant išvengti HDV infekcijos. Taip pat yra tinkamos jau paminėtos kitos hepatito B profilaktikos priemonės.

Svarbiausios hepatito E profilaktikos priemonės yra viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės standartų palaikymas, tinkamas nuotekų tvarkymas, higienos taisyklių laikymasis, pakankamas mėsos ir jūros gėrybių terminis apdorojimas prieš valgį, taip pat svarbu nenaudoti vandens ir ledo, jei nežinoma ar jis yra švarus. Dėl virusinių hepatitų B ir C pirmiausia rekomenduojama pasitikrinti:

asmenims, kuriems iki 1993 m. buvo perpiltas kraujas ar kraujo produktai;

asmenims, kuriems dėl neaiškių priežasčių yra padidėję kepenų fermentai;

medicinos įstaigų darbuotojams, turintys sąlytį su krauju ar kitais kūno skysčiais;

nėščiosioms;

vaikams, kurių motinos nėštumo ar gimdymo metu sirgo virusiniu hepatitu;

asmenims, kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas B / C;

turėjusiems daug lytinių partnerių;

infekuotiems ŽIV infekcija;

nors kartą vartojusiems švirkščiamuosius narkotikus;

buvusiems įkalinimo įstaigoje.

NVSC specialistai rekomenduoja pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju dėl galimybės nemokamai pasitikrinti dėl virusinio hepatito C infekcijos. Daugiau informacijos apie virusiniu hepatitus galite rasti čia.