Ons Jabeur paskelbė apie karjeros pertrauką: „Nebejaučiu džiaugsmo korte“

„Porą pastarųjų metų labai spaudžiau save, stengiausi žaisti nepaisydama traumų ir kitų iššūkių, tačiau giliai viduje žinojau, kad korte nebesijaučiu laiminga. Tenisas yra nuostabus startas, bet jaučiu, kad dabar atėjo laikas nuo jo atsiriboti ir pagaliau pasirūpinti savimi: atėjo laikas ramiau įkvėpti, išgyti ir vėl atrasti kasdienio gyvenimo džiaugsmą“, – rašė O. Jabeur.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0