Hipnotizuojantis italo pasirodymas su burbulais pakerėjo Anželiką Choliną: „Ačiū už sugrįžusį vaikystės jausmą“

Kūrybiškas italas atskleidė, kad dalyvauti užsienio projekte nutarė visiškai spontaniškai.
„Socialinėje medijoje pamačiau informaciją apie „Lietuvos talentus“, kad galima registruotis ir tučtuojau susisiekiau. Esu pasirengęs sužavėti nuostabią lietuvių tautą burbulais, – prieš pasirodymą pasakojo įvairių renginių svečiu dažnai tampantis italas. – Mane visada žavėjo tie mažučiai permatomi muilo burbulai, permatomi kamuoliukai, plūduriuojantys ore. Pradėjau lyg ir juokais, bet metams bėgant tapau tikru profesionalu.“
Pasirodymas nukėlė į vaikystę
Du vaikus auginantis vyras nuolat juos pradžiugina burbulų pasirodymais namuose, o prieš išėjimą į „Lietuvos talentų“ sceną jaudinosi, kad čia jiems bus netinkamas oras, nes jie mėgsta vėsesnį, drėgną orą.
Tačiau nuo pat pradžių publiką hipnotizavęs Stefano sulaukė ne tik plojimų, bet ir privertė Vytautą Rumšą išsižioti. Jo talentu sužavėta liko ir Rūta Ščiogolevaitė su Anželika Cholina.
„Jis su tais burbulais elgėsi kaip su savo vaikais ir pagimdė, ir augino, ir mokė, ir išleido į gyvenimą tuos burbulus. Aš tikrai niekada nebuvau mačiusi kažko panašaus“, – stebėjosi teisėja R. Ščiogolevaitė.
„Aš vienu sakiniu pasakysiu. Ačiū už sugrįžusį vaikystės jausmą gerą pamirštą. Ačiū jums labai“, – už suteiktą emociją dėkojo ir režisierė, viena ryškiausių šalies meno asmenybių A. Cholina.
