Pigus, skanus ir labai sotus vištienos pyragas: receptas pravers „Pyragų dienai“

Šį šeštadienį TV3 kino vakare – Clinto Eastwoodo režisuota drama, pasakojanti jaudinančią istoriją apie Kristiną Kolins (akt. Angelina Jolie), kurios 9-erių metų sūnus dingsta be pėdsakų. Tai – istorija apie motiną, kovojančią už savo sūnų, tiesą ir namų jaukumą.
Įkvėpti filmo siužeto, kuriame nuolat išryškėja namų motyvas, Vaida ir Tadas gamino šilumą ir rūpestį simbolizuojantį patiekalą: vištienos pyragą. Receptą užsirašykite – jau netrukus, lapkričio 6-ąją, įvyks TV3 televizijos organizuojama „Pyragų dienos“ iniciatyva, kurios metu galima mėgautis ir saldžiais, ir nesaldžiais pyragais, o juos pardavus už sutartą kainą prisidėti prie TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Išsipildymo akcija“.
Vištienos pyragas („Chicken pot pie“)
Ingredientai:
- 600 g vištienos šlaunelių mėsos be kaulų;
- 1 svogūnas;
- 1 saliero stiebas;
- 2–3 morkos;
- 1 stiklinė žaliųjų žirnelių (šaldytų, atitirpintų);
- 2 v. š. majonezo „Vilnius Naminis“;
- 2 a. š. garstyčių;
- 1 a. š. džiovinto čiobrelio „Sauda“;
- Druskos ir pipirų „Sauda“;
- Vištienos prieskonių „Sauda“;
- 400 g sluoksniuotos bemielės tešlos;
- 2 kiaušiniai.
Gaminimo eiga:
Vištieną supjaustykite pailgomis juostelėmis, pamarinuokite su prieskoniais ir apkepkite keptuvėje, kol lengvai apskrus. Tuomet sudėkite smulkintą svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Įdėkite kubeliais pjaustytas morkas, smulkintą salierą ir viską patroškinkite 5–10 minučių.
Daržoves su vištiena pagardinkite čiobreliu, garstyčiomis, majonezu, druska ir pipirais, sudėkite žirnelius ir gerai išmaišykite. Viską dar šiek tiek patroškinkite.
Galiausiai, iškočiokite tešlą. Kepimo indą išklokite šiek tiek daugiau nei puse tešlos, sudėkite įdarą, uždenkite likusia tešlos dalimi ir sutvirtinkite kraštus. Viršų patepkite kiaušinio plakiniu, šakute subadykite tešlą, pabarstykite čiobreliu. Kepkite 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių, kol pyragas taps auksinės spalvos.
Iškepusį pyragą palaikykite kelias minutes kambario temperatūroje, kad skoniai susigulėtų. Skanaus!
