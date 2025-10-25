Tokio blynelių recepto dar nebandėte – taps tikru šeimos favoritu

TV3 šeštadienio gero kino vakare prie ekranų suburs 2012 metų mokslinės fantastikos drama pagal Davido Mitchellio romaną „Debesų žemėlapis“. Jame – visas Holivudo žvaigždžių desantas: Tomas Hanksas, Halle Berry, Hughas Grantas ir kiti.
Tai – vienas ambicingiausių XXI amžiaus kino projektų, pasakojantis apie žmogaus gyvenimų, pasirinkimų ir jų pasekmių ryšius, besitęsiančius per skirtingas epochas.
Įkvėpti įtraukiančio siužeto, Vaida ir Tadas patys kūrė savo „debesų žemėlapį“ iš blynelių asorti. Blynai su karamelizuotais obuoliais, lašiša, ikrais, uogomis, šokoladu ir traškia šonine – tarsi šešios istorijos, susiliejančios į vieną pasakojimą. Atkurkite jį patys namuose – išbandykite receptą ir išsisaugokite jį ateičiai.
Blynelių asorti
Ingredientai (6 asmenims):
Tešlai:
- 250 g virtų bulvių;
- 200 g kvietinių miltų;
- 100 g svirplių miltų „Crickies“;
- 3 kiaušiniai;
- 3 kiaušinių tryniai;
- 2 stiklinės pieno;
- 80 g sviesto;
- 1 a. š. druskos „Sauda“;
- 1 a. š. muskato „Sauda“.
Kremams:
- 400 g kreminio sūrio;
- 2 a. š. cukraus pudros „Sauda“;
- 1 laimas;
- Šviežios petražolės;
- Druska ir pipirai „Sauda“.
Pagardams:
- 125 g sūdytos lašišos;
- 200 g šalto rūkymo šoninės;
- 1 pakelis džiovintų svirplių „Crickies“;
- 50 g upėtakių ikrų;
- Šiek tiek pieniško šokolado;
- 2 obuoliai;
- 20 g sviesto;
- Šviežia rozmarino šakelė;
- 1 a. š. cinamono „Sauda“;
- 2 a. š. cukraus;
- 100 g šilauogių;
- 100 g aviečių;
- Šviežia mėta;
- Liofilizuotos avietės.
Gaminimo eiga:
Pasiruoškite blynų tešlą: ištirpinkite sviestą, virtas bulves pertrinkite per sietelį ir sumaišykite su sviestu. Rekomenduojama bulves šiek tiek pašildyti, kad jos trintųsi lengviau. Pieną, kiaušinius ir 3 kiaušinių trynius išplakite su druska – patogiausia naudoti blenderį.
Į gautą masę įmaišykite kvietinius ir svirplių miltus, pagardinkite muskatu, viską gerai išmaišykite. Keptuvėje be riebalų kepkite po 1 v. š. dydžio blynelius. Iškepusius atvėsinkite.
Pasiruoškite kremus: sūrio kremą palaikykite kambario temperatūroje ir labai gerai permaišykite. Gautą masę padalykite į tris dubenėlius. Į pirmą dalį įmaišykite laimo žievelės, sulčių, druskos bei pipirų. Antrąją pagardinkite kapotomis petražolėmis, druska ir pipirais. Trečiąją sumaišykite su cukraus pudra.
Pasiruoškite pagardus: šoninę apkepinkite keptuvėje arba orkaitėje iki norimo traškumo, tada atvėsinkite. Obuolius nulupkite, išvalykite, supjaustykite kubeliais ir karamelizuokite keptuvėje su sviestu, cukrumi, cinamonu bei rozmarino šakele. Atvėsinkite. Lašišą supjaustykite plonomis riekelėmis.
Paruoškite blynelių asorti: ant dalies blynelių dėkite sūrio kremo su laimu ir gardinkite pasirinktinai ikrais arba lašiša. Kitus blynelius tepkite sūrio kremu su petražolėmis, pagardinkite skrudinta šonine ir džiovintais svirpliais. Likusius blynelius tepkite saldžiuoju sūrio kremu: vienus pagardinkite karamelizuotais obuoliais, kitus – tarkuotu šokoladu ir mėtomis, dar kitus – uogomis bei liofilizuotomis avietėmis. Skanaus!
