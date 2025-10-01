Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vaida Poderytė laukiasi kūdikio: „Vaikai – didelis stebuklas“

2025-10-01 18:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 18:02

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė (34 m.) pranešė jaudinančią žinią – moteris su vyru Elvinu laukia šeimos pagausėjimo. 

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė (34 m.) pranešė jaudinančią žinią – moteris su vyru Elvinu laukia šeimos pagausėjimo. 

1

Džiugią žinią Vaida patvirtino naujienų portalui tv3.lt.

Vaida Poderytė-Bernatavičė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Poderytė-Bernatavičė

„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Poderytė-Bernatavičė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vaida ir Elvinas susituokė 2022-ųjų vasarą. 

Judviejų vestuvės įvyko Venecijoje. 

V. Poderytė jau augina sūnų Atą, kurio 2013 metais susilaukė iš pirmosios santuokos su prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu. 

