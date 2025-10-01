Vaida Poderytė laukiasi kūdikio: „Vaikai – didelis stebuklas“

Džiugią žinią Vaida patvirtino naujienų portalui tv3.lt.
„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas.
O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Poderytė-Bernatavičė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vaida ir Elvinas susituokė 2022-ųjų vasarą.
Judviejų vestuvės įvyko Venecijoje.
V. Poderytė jau augina sūnų Atą, kurio 2013 metais susilaukė iš pirmosios santuokos su prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu.
