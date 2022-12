2022-ųjų vestuvinės pasakos: pompastiškos, romantiškos, išskirtinės ir jaukios

Primename 2022-aisias įvykusias vestuves, kai kurios jų buvo surengtos po ilgametės draugystės, kai kurios – netikėtos, kitos stebino prabanga.

Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris

Stilistė, modelis Asta Valentaitė (41 m.) ir britų verslininkas Glenas Manchesteris (57 m.) rugsėjo 16-ąją surengė antrąją vestuvių šventę, kuri truko visą savaitgalį. Jaunavedžiai vienas kitam meilė prisiekė Ispanijos saloje.

Šių metų rugpjūčio 25-ąją nedidelės ceremonijos metu Londone susituokusi pora nusprendė surengti dar vieną tuoktuvių šventę. Į saulės spinduliais lepinančią Ispanijos salą Maljorką Asta ir Glenas sukvietė būrį draugų iš įvairiausių pasaulio kampelių.

Vestuvių vakarinė dalis bei išvakarėse surengtas sodo vakarėlis vyko viešbutyje „La Residencia Belmond Hotel“. Ši vieta Manchesteriams nuo šiol dvigubai brangi – čia jie ne tik prižadėjo amžiną meilę, bet ir susižadėjo.

Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (17 nuotr.) Asta Valentaitė (German Larkin nuotr.) Asta Valentaitė (German Larkin nuotr.) Glenas Manchesteris ir Asta Valentaitė (German Larkin nuotr.) +13 Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris („Mikita Photography“ nuotr.) Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris („Mikita Photography“ nuotr.) Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris („Mikita Photography“ nuotr.) Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris („Mikita Photography“ nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.) Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės (Lino Dambrausko nuotr.)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Astos Valentaitės ir Gleno Manchesterio vestuvės

Naujiena apie sužadėtuves praėjusių metų vasarą Asta Valentaitė pasidalijo socialiniuose tinkluose, kur sekėjams parodė sužadėtuvių žiedą,

„Mes esame be galo laimingi ir nekantraujame pasidalinti žinia, jog susižadėjome. Deià – svajonių vieta, kur išsipildė mūsų abiejų svajonė“, – rašė Asta.

G. Manchesteris – 15 metų už moterį vyresnis verslininkas, savo karjeroje pasiekęs tikrų aukštumų. Kadaise karjerą jis pradėjo visiškai nieko neturėdamas, o dabar vadinamas tikru technologijų inovatoriumi.

JK jis įkūrė įmonę „Thunderhead“, kuri siūlo programinę įrangą. Tai – didžiausia savo srities kompanija Didžiojoje Britanijoje.

Pora ėmė susitikinėti 2018 metais Vilniuje. Netrukus A. Valentaitės mylimasis apsilankė ir jai svarbiame renginyje sostinėje – stebėjo, kaip Asta žingsniavo podiumu dizainerio Juozo Statkevičiaus kolekcijos pristatyme.

Augusta Jusionytė ir Artūras Zuokas

Lapkričio 15-ąją politikas Artūras Zuokas (54 m.) ir smuikininkė, Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO) koncertmeisterė Augusta Jusionytė (36 m.) tapo sutuoktiniais.

Jaunavedžių pasirinktoje vietoje – virtuvės šefo Liutauro Čepracko įkurtame restorane „Gastronomika“ – įregistruota jųdviejų civilinė santuoka. Nuotaka po ceremonijos tapo ponia Zuoke.

Pasidžiaugti sutuoktinių laime atvyko tik artimiausi jųdviejų bičiuliai, šeimos nariai.

Vedusį Artūrą Zuoką sveikino mama Aldona: vaikai iš pirmosios santuokos šventėje nedalyvavo.

Artūro Zuoko ir Augustos Jusionytės vestuvės (4 nuotr.) Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė Fotodiena/Aleksandras Savickis Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė Fotodiena/Aleksandras Savickis Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė Fotodiena/Aleksandras Savickis Artūras Zuokas ir Augusta Jusionytė Fotodiena/Aleksandras Savickis

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Artūro Zuoko ir Augustos Jusionytės vestuvės

Lapkričio 15-oji pasirinkta neatsitiktinai – šią dieną 2000-aisiais politikas pirmąkart tapo sostinės meru.

Kaip naujienų portalui tv3.lt sakė A. Zuokas, šis santuokos registravimas – formalumas.

Nors jaunavedžių santuoka įregistruota 16 valandą, politikas apie pokyčius asmeniniame gyvenime pranešė anksčiau.

„Ši lapkričio 15 d. labai svarbi pasauliui, Vilniui ir man. Nuo šiandien pasaulyje oficialiai gyvena 8 milijardai žmonių! Šiandien, greičiausiai, Donaldas Trumpas (nesakau, kad tai geras sprendimas) paskelbs, kad vėl sieks tapti JAV prezidentu... Šiandien pasikeičiau pasą... Ir šiandien Vilniuje mes kartu su Augusta oficialiai įregistravome civilinę santuoką Vilniaus senamiestyje“, – rašė Artūras Zuokas.

Nuotaka, kaip ir per šventę Italijoje, rinkosi prekės ženklo „Memphita“ įkūrėjos, drabužių dizainerės Benitos Klimbytės kūrinį – šventinį kostiumą.

Evelina Bidžanova ir Andrius Šipaila

Lapkričio 26-osios popietę sostinėje susituokė sporto treneris Andrius Šipaila ir kiokušin karatė čempionė Evelina Bidžanova.

Jaunavedžiai amžiną meilę prieš Dievą prisiekė Kristaus Karaliaus ir Šv. kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje.

Andriaus Šipailos ir Evelinos Bidžanovos vestuvių akimirkos (44 nuotr.) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) +40 Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Mindaugas Rainys (Paulius Peleckis/Fotobankas) Tomas Pakutinskas ir Sergejus Maslobojevas (Paulius Peleckis/Fotobankas) Tomas Pakutinskas ir Sergejus Maslobojevas (Paulius Peleckis/Fotobankas) Tomas Pakutinskas ir Sergejus Maslobojevas (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas) Sostinėje susituokė Andrius Šipaila ir Evelina Bidžanova (Paulius Peleckis/Fotobankas)

(44 nuotr.) FOTOGALERIJA. Andriaus Šipailos ir Evelinos Bidžanovos vestuvių akimirkos

„Glory“ pasaulio kikbokso čempiono Sergejaus Maslobojevo treneris A. Šipaila ir E. Bidžanova susipažino prieš dvejus metus.

„Mus suvedė sportas. Taip susidėliojo, kad turėjau garbės ruošti Eveliną Lietuvos kiokušin karatė čempionatui – nuo to laiko ir prasidėjo mūsų meilės istorija“, – naujienų portalui tv3.lt sakė A. Šipaila.

Indrė Jakaitytė ir Seržas Gandžumianas

Dizaineris Seržas Gandžumianas spalio pradžioje susituokė su inovatyvių projektų vystytoja Indre Jakaityte, o trejų metų jųdviejų draugystę vainikavo vestuvių šventė Italijoje.

Pora vienas kitam „Taip“ tarė net du kartus, per dvejas vestuvių ceremonijas.

Dizaineris su buvusia žmona skirtingais keliais pasuko dar 2015 metais. Tuomet Seržas pasakojo, kad skyrybos tebuvo formalumas.

Jurga Baltrukonytė ir Algis Kriščiūnas

Rugpjūčio 19-ąją, po 15 metų trukusių santykių, žurnalistė, rašytoja ir redaktorė Jurga Baltrukonytė sumainė aukso žiedus su dailininku ir fotografu Algiu Kriščiūnu.

Ne paslaptis, kad poros vestuvės nustebino ne vieną jų kūrybos gerbėją – juk ilgus metus jiedu gyveno kaip šeima, ir, atrodė, nė nesirengia savo meilės įteisinti santuokos saitais.

Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (9 nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +5 Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Bernardinų sode susituokė J.Baltrukonytė ir A.Kriščiūnas

„Daugelis klausia, kodėl dabar, kodėl po tiek metų ir kodėl reikėjo. Atsakymo į šį klausimą aš nežinau. Galbūt įtakos turėjo tai, kad Algis turėdavo tradiciją ir piršdavosi man kiekvienais metais“, – paslapties šydą praskleidė Jurga.

Tačiau vestuvės galų gale įvyko, o prie to, pasirodo, nemažai prisidėjo ir jų dukra Paula. Viso pasiruošimo vestuvėms metu Jurga buvo įsitikinusi, kad nieko nebus, nes ji labai... tingi. Tačiau ceremonija, nors ir netradicinė, pavyko taip, kaip pora planavo.

„Buvo laikomasi labai rimtų tradicijų – nesilaikyti jokių tradicijų“, – sakė Jurga.

„Manau, mus ir susiejo kūryba. Ji vis dar sieja ir yra pati svarbiausia grandis. Kūrybiški žmonės vieni kitiems neatsibosta“, – įsitikinusi Jurga.

Tačiau Jurgą vis dar linksmina vyraujantys stereotipai, neva, menininkai – bohemos atstovai. Pasak jos, sieti jos vyrą Algį su bohema yra tas pats, kaip palyginti vištą su dinozauru. Pora puikiai suderina savo meniškąją prigimtį su buitimi, kaip derina ir gyvenimą tarp Lietuvos ir Ispanijos salos.

Milda Vyšniauskaitė ir Mindaugas Stasiulis

Rugpjūčio 26-ąją laidų ir renginių vedėjas Mindaugas Stasiulis Nidoje sumainė aukso žiedus su mylimąja Milda Vyšniauskaite.

Ceremonija vyko tik artimiausių žmonių rate.

Pora susižadėjo šių metų balandį. Apie tai socialiniame tinkle pranešė jo mylimoji. Moteris „Instagrame“ pasidalijo nuotrauka su sužadėtuvių žiedu.

Poros sužadėtuvės įvyko Barselonoje.

„Buvo labai gera, Barselona“, – rašė Milda ir parodė sužadėtuvių žiedą.

Nors pora susižadėjo saulėtoje Barselonoje, tą vakarą miestas nebuvo nei šiltas, nei saulėtas – pasak poros, ir pačios sužadėtuvės nepraėjo be nesklandumų:

„Barselona yra mūsų miestas, esame jį įsimylėję. Vykome į „darbostogas“. Buvo penktadienio vakaras, Mindaugas pasakė, kad eisime pavakarieniauti kažkur. Buvau tokia pasinėrusi darbuose, kad net nekreipiau dėmesio į jo prašymą pasipuošti“, – prisimena M. Vyšniauskaitė.

„Tą vakarą buvo labai šalta, galvojau, kaip jai pasakysiu, kai ji visa dreba... Buvo apie 10 laipsnių, ta terasa aukštai. Kažką ėmiau veblenti, pažiūrėjau, kad neišeina per bortą persisverti kaip per „Titaniką“. Pasiūliau eiti pasifotografuoti, ir tada sąmonė nutrūko“, – juokiasi M. Stasiulis.

„Aš mačiau kaip jo lūpos sausėja akyse. Matau, kad jis bando kažką sakyti, kažko ieškoti, o aš juk žinojau, kad jam šiaip niekada netrūksta žodžio kišenėje...“ – jautrią akimirką prisiminė mergina.

Donata Račaitė ir Mantas Vaiciekiūtis

Birželio 18-oji TV3 žinių vedėjos Donatos Račaitės-Vaiciekiūtienės gyvenime – ypatinga diena. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje žinių vedėja su širdies draugu Mantu Vaiciekiūčiu vienas kitam tarė „taip“ ir prisiekė prisiekė amžiną meilę.

Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (16 nuotr.) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) +12 Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donatos Račaitės vestuvės (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (tv3.lt fotomontažas) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (nuotr. asm. archyvo) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (nuotr. asm. archyvo) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (nuotr. asm. archyvo) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (nuotr. asm. archyvo) Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru (nuotr. asm. archyvo)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė su vyru

„Buvo puiki vasara. Turėjome labai gražią šventę, o paskui – kelionę“, – trumpai apibūdino savo vasarą Donata.

Paklausta, kaip praėjo viena iš svarbiausių švenčių jos gyvenime, Donata atviravo, kad buvo ir tam tikrų keblumų.

„Labai ramiai laikiausi prieš pat vestuves. Suorganizavome paprastesnes vestuves, o pačią vestuvių dieną buvo didžiausias galvos skausmas dėl suknelės. Buvau prisigalvojusi įvairiausių scenarijų dėl jos, kad užtrauktukas nutrūks ir nebebus ką daryti. Bet taip ir įvyko. Užstrigo užtrauktukas ir niekaip jo neužsegiau. Tada aš jau nutilau, persimainiau. Su suknele tikrai turėjau bėdų. Tikrai nesijaučiau labai komfortabiliai, bet tai nuvijo šiek tiek mintis nuo jaudulio. O tai buvo visai gerai. Esu pakankamai jautri, todėl galvojau, kad verksiu nuo pat ceremonijos pradžios. Aišku, kad viskas praėjo labai sklandžiai ir nieko nenutiko“, – prisiminimais dalijosi ji.

Donata su mylimuoju Mantu „medaus mėnesį“ praleido egzotiškame krašte – Balyje. Pasak pašnekovės, čia pora atitrūko nuo kasdienybės ir leido sau pamiršti visus sunkumus.

„Viskas sekėsi puikiai. Labai buvome jau pavargę po darbų, todėl norėjome pailsėti. Nespaudėme savęs, kad turime pamatyti kuo daugiau objektų ir lankytinų vietų. Mes atsipalaidavome ir pamiegojome, ir pasimėgavome saule. Paskui jau pasižiūrėjome tai, kas buvo svarbu. Aišku, kad gal šiek tiek nuvargino skrydžiai ilgi. Dar šiek tiek patyrėme apsinuodijimą rytietišku maistu“, – atskleidė TV3 žinių vedėja.

Vaida Poderytė ir Elvinas Bernatavičius

Liepos 29-ąją aukso žiedus su mylimuoju Elvinu sumainė Vaida Poderytė.

Socialiniuose tinkluose moteris mylimam vyrui skyrė šiltus ir jautrius žodžius.

„Aš, Vaida, imu tave, Elvinai, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Šiais visiems puikiai žinomais santuokos priesaikos žodžiais ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą mūsų svarbiausios šventės proga ir iš anksto kolegų iš žiniasklaidos padėkoti už supratimą.

Atsiprašau, kad neatsakau į skambučius ir žinutes. Viskas, ko norisi, tai džiaugtis ČIA ir DABAR.

Nesakau, kad laimė mėgsta tylą, nesakysiu ir kitų banalių frazių. Gal tik pasakysiu, kad ateina laikas, kai ir pačiai tampa nebeįdomu skaityti istorijas apie vestuvinius batelius, sukneles ir kitas smulkmenas, ir visai išblėsta noras būti tokių istorijų heroje.

Tad viskas, ką šiandien norisi pasakyti, davus lemiamą priesaiką mylėti, kol mirtis išskirs, yra tai, jog nepamenu, kada jaučiausia tokia laiminga, rami, mylinti ir mylima, kokia esu šiandien ir pastaruosius beveik du metus.

Tikiuosi ir tikiu, tai niekada nesibaigs. Tikiuosi ir linkiu, kad kuo daugiau žmonių yra ar bus lemta pajusti tą patį.

Su meile,

Vaida Poderytė-Bernatavičė“, – rašė nuotaka.

Pora susituokė viloje „Relais & Chateaux Villa Franceschi“, kuri įsikūrusi Venecijoje. Į savo šventę Vaida su mylimuoju Elvinu sukvietė ir gausybę draugų.

Gabija Radžiūnaitė ir Žygimantas Petkus

Rugpjūčio 22-ąją įspūdingoje ceremonijoje Kauno viloje žiedus sumainė grupės „Zygga“ nariai Žygimantas Petkus (28) ir Gabija Radžiūnaitė (26). Džiaugsmingose vestuvėse dalyvavo ir jų draugas, estrados atlikėjas Radži Aleksandrovičius. „Jaučiau tokius šiurpuliukus, lyg klausytum geros dainos“, – neslėpė dainininkas.

Po septynerių metų draugystės amžiną meilę prisiekusi pora į ceremoniją sukvietė 60 artimiausių žmonių. Neseniai dainininkai save išbandė ir vedėjų vaidmenyje, kuomet stojo prie realybės šou „(Ne)viskas įskaičiuota“ vairo. Į šventę susirinko artimiausi poros giminaičiai, bičiuliai, kolegos, būryje buvo galima pamatyti ir ne vieną žinomą veidą: atlikėjus Radžį, Gabrielę Rutkauskienę-Vashą, Norbertą Liatkovskį, prodiuserį Mantą Bertulį su sužadėtine ir kt.

Vestuvių ceremonija buvo itin jautri. Kalbėdami apie bendro gyvenimo pradžią ašarų nesulaikė ne tik nuotaka, bet ir svečiai. Pats Radži sakė, kad ašaras susirinkusieji braukė ir sveikindami jaunuosius. „Buvo labai daug jautrių momentų. Jaučiau tokius šiurpuliukus, lyg klausytum geros dainos. Vestuvės būna vieną kartą gyvenime ir perduoti tą jaukumą, meilę, įspūdį, nuoširdumą ir laimę iš jaunikių veidų svečiams yra kažkas labai ypatingo. Dėl to gali po ceremonijos atsipalaiduoti. Tikrai už juos be galo džiaugiuosi“, – neslėpė vyras.

Gabija Morkrūnaitė ir Edgaras Ulanovas

Kauno „Žalgirio“ puolėjas Edgaras Ulanovas bažnyčioje sumainė vestuvinius žiedus su pirmagimės mama Gabija Morkrūnaite.

Tiesa, pora Kauno civilinės metrikacijos skyriuje susituokė 2019-ųjų metų lapkritį, o šį kartą tai padarė dar kartą tik jau bažnyčioje.

Apie poros vestuves pranešė krepšinio klubo „Žalgiris“ feisbuko paskyroje.

„Žalgirio“ šeimoje dar viena ypatinga šventė! Didžiausi sveikinimai“, – rašoma socialiniame tinkle.

Primename, kad pora augina dukrą Ulą Mariją, kurios susilaukė 2020-aisiais.

Gabrielė Nausėdaitė ir Simas Buziliauskas

Prezidento Gitano Nausėdos krikšto dukra Gabrielė Nausėdaitė (26 m.) ir aktorius bei renginių organizatorius Simas Buziliauskas (37 m.) vestuvių šventę paminėjo net 3 kartus. Kaip teigia jie patys, ceremonijose beveik nieko tradiciško nebuvo, o į vienas iš jaunavedžių keliavo apsirengę sportiniais drabužiais.

Gegužės 22 dieną Kuršių marių ir gamtos apsuptyje Gabrielė ir Simas trečią kartą jaukiai atšventė jųdviejų meilę. Šią datą vestuvių šventei Gabrielė ir Simas pasirinko neatsitiktinai. „Savo vestuves kaip reikiant atšventėm gegužės 22 dieną. Tai buvo data, kuri žymėjo metus, kai aš Gabrielei pasipiršau“, – šypsosi Simas.

Nors ir paprastai poros vestuves švienčia vieną kartą, Gabrielė su Simu tikina, kad visos ceremonijos jiems buvo ypatingos.

„Jei klausiat apie ašaras, mes ašarojom per visas ceremonijas. Per pirmą, nes atrodė labai rimtas žingsnis, per antrą, nes kai pastorė tarė palaiminimą, tiesiog džiaugėmės, o kai visi stebėjo trečiąją ceremoniją, tai išvis nesutramdėme emocijų“, – tvirtino Simas.

„Man tai labiausiai įsiminė sausio mėnesio ceremonija, kai susirašėme metrikacijoje. Dėl ceremonijos pradžioje nuskambėjusio maršo pasijutau kaip seriale. Galvojau, ar čia taip tikrai vyksta. Tie žodžiai „ar tikrai sutinkate, kad Simas būtų jūsų vyras“ nuskambėjo lyg iš kino filmo. Negalėjau patikėti, kad čia taip tikrai vyksta su manimi, – juokiasi Gabrielė. – O dar ten pompastika, rimtos kalbos, nuo to pjedestalo iš toli kalbėjo moteris.“

Gabrielės Nausėdaitės ir Simo Buziliausko vestuvės (16 nuotr.) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) +12 Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo) Gabrielė Nausėdaitė su širdies draugu Simu vestuves šventė tris kartus: rinkosi netradicinius žiedus, į vestuves rengėsi sportinius drabužius (nuotr. asm. archyvo)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gabrielės Nausėdaitės ir Simo Buziliausko vestuvės

Ne paslaptis, kad Gabrielės krikšto tėtis yra ne kas kitas, o prezidentas Gitanas Nausėda. Nors ir pora kvietė jį į vestuves, atvykti jam į džiugią dieną nepavyko.

„Jo buvo labai įtempta savaitė. Jis paskambino pasveikinti, bet atsiprašė ir pažadėjo mums, kad šventę paminėsime susitikimu kitą kartą. Savaime suprantama, kad prezidento dienotvarkėje nėra laiko kažkokiam festivaliui, kai karo padėtis Europos pašonėje ir kiekvienas susitikimas yra labai svarbus. Tikėjome, kad jam galbūt pavyks atvykti, bet dėl neatvykimo labai nenuliūdome“, – teigia Gabrielė.

Lukas Lekavičius ir Melina

„Žalgirio“ krepšininkas Lukas Lekavičius su mylimąja Melina, kilusia iš Graikijos, vestuvės šventė dukartus. Pirmąjį kartą pora susituokė birželio mėnesį jos gimtojoje šalyje, o antrąjį kartą, rugsėjo mėnesį Kaune.

Dieną prieš vestuves Graikijoje, jie pakrikštijo savo vienerių metų dukrelę.

Apie dukros krikštynas pranešė pati pora, į socialinius tinklus kėlusi nuotraukas iš šventės. Tuo tarpu apie Lekavičių vestuves pranešė jų draugai ir artimieji.

Sporto agentas Tadas Bulotas į socialinius tinklus įkėlė jaunavedžių nuotrauką, kurią pavadino paprastai: „Lekavičiai“.

Tuo tarpu vestuvėse dalyvavęs Jonas Mačiulis su žmona prie akimirkos iš šventės pažymėjo ir jos vietą – Graikijos Spetses salą.

Primename, jog praėjusį birželį krepšininkui Lukui Lekavičiui ir jo mylimajai Melinai gimė dukra. Džiugią žinią pranešė oficiali „Žalgirio“ klubo paskyra.

„L.Lekavičius ir Melina susilaukė dukrelės, sveikinimai!“ – džiūgavo klubas.

Naujieną, kad Melina laukiasi, tiek L.Lekavičius, tiek pati Melina pranešė socialiniuose tinkluose per Kalėdas.

Gražuolę graikę L. Lekavičius pristatė 2019-ųjų vasarą. Tuo metu ji du sezonus dirbo Atėnų „Panathinaikos“ komandoje, manomai, ten būdamas ir susipažino su dukros motina.

Eglė Andreikaitė ir Eimantas Barauskas

Biržėlio viduryje šokėja ir prekės ženklo „Agla Pine“ įkūrėja Eglė Andreikaitė ištekėjo už verslininko Eimanto Barausko.

Vestuvėse dalyvavo daugybė svečių. Ceremonija vyko su nuostabiu vaizdu į jūrą, Èze miestelyje, Prancūzijos Rivjeroje.

Moteris vilkėjo prabangią baltą suknelę, prie altoriaus ją lydėjo tėvas. Šventės vedėju tapo Mantas Stonkus.

Pora įžadus vienas kitam ištarė ir Lietuvoje, rugpjūčio 4-osios rytą pora civilinius saitus įteisino Vilniaus centre esančiame Bernardinų sode.

Primename, kad tai antroji E. Andreikaitės santuoka. 2017-ųjų liepą, ji buvo ištekėjusi už krepšininko Mindaugo Kuzminsko. Tačiau vyras ir žmona jiedu buvo trumpai – pusmetį.

Eglė ir Eimantas romantiškus jausmus vienas kitam puoselėja nuo 2019-ųjų.

Ieva Ūselytė-Voveris ir Andrius Voveris

Ne vienerius metus Čikagoje gyvenanti buvusi „Olialia“ mergaitė, nuomonės formuotoja, plaukų ekspertė Ieva Ūselytė-Voveris su mylimuoju Andriumi sumainė žiedus Lietuvoje.

Birželio 16-ąją į papuoštą Lentvario bažnyčią ėmė rinktis garbūs svečiai. Iškilmėse buvo pastebėti pramogų pasaulio atstovai, tokie kaip dainininkė Monika Kvietkuė, Oksana Pikul su mylimuoju ir kiti.

Pati Ieva socialiniuose tinkluose atskleidė, kad pasiruošimas vestuvėms truko ilgai, o nuotakos suknelė svėrė net 28 kilogramus.

Primename, kad pati Ieva su vyru Andriumi augina 3 vaikus. Trečiosios atžalos jie susilaukė 2021-aisiais.