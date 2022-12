2022-ųjų gandras: žinomų žmonių gimusios atžalos ir reti vardai

Kviečiame kartu prisiminti šiais metais pramogų pasaulio garsenybių gražiausias akimirkas.

Justė Arlauskaitė-Jazzu ir jos mylimasis Donatas Ivanauskas susilaukė sūnaus

Pirmagimis pasaulį išvydo lapkričio 10-osios rytą sostinėje, kuriam suteikė Majaus Jono vardą.

„Tai buvo ir yra gražiausias laikas – neįsivaizdavau, kad galima taip stipriai mylėti. Atrodo, kad šalia vyko kažkokie stebuklai, o aš jais netikėjau. Ir, staiga, tas Hario Poterio pasaulis man prasivėrė. Ta stebuklų šalis vadinasi mamyste. Dabar rašau ir verkiu iš laimės, dėkingumo ir begalinės meilės savo sūnui. Tiek dainų prirašiau, o dabar trūksta žodžių“, – jautrinosi J. Arlauskaitė.

Motinystė – naujas etapas Justės gyvenime. Vienos moterys šiems gyvenimo pokyčiams ruošiasi it iš vadovėlio – planuoja, kaip elgsis skirtingose situacijose, kuris iš tėvų naktį kelsis prižiūrėti vaiko, kaip auklės vaikus.

J. Arlauskaitė naujienų portalui tv3.lt sakė tokių ir panašių situacijų specialiai neprogramavusi – dėl sūnaus daro viską ir augina taip, kaip gali geriausiai.

„Vaikui labiausiai reikia dėmesio ir meilės. Manau, mes su Donatu tą duosime maksimaliai. Pirmas dvi savaites buvo sunku. Hormonų šokis leido apie save žinoti – prasidėjo nemiga, budėjimas, baimė, kad kas nors nutiks vaikui, bet tai natūralu“, – prisipažino Jazzu.

Justė Arlauskaitė ir Donatas Ivanauskas (Luko Griciaus nuotr.)

Jautri ir atvira pasauliui Justė svarstė norėjusi pažinti besąlygišką meilę – tai jai pavyko gimus sūnui.

„Dabar jau žinau, kad toji meilė vis tik turi sąlygą – besąlygišką atsakomybę. Prisigalvojau visko – kaip iš kokio fantastinio filmo. Donatui ir artimiesiems su manimi tikrai reikia daug kantrybės, jautrumas padidėjęs ekstremaliai“, – naujienų portalui tv3.lt sakė J. Arlauskaitė.

Gerbėjų mylima, didžiausias šalies arenas klausytojų renkanti dainininkė kurį laiką muziką patraukė į antrą planą – atsidavė kūdikio laukimui, ramybei.

Gimus sūnui, Justės gyvenimas sukosi aplink mažylį – norėjosi visą laiką ir dėmesį skirti tik jam.

Justė Arlauskaitė ir Donatas Ivanauskas (Luko Griciaus nuotr.)

Mama tapusi moteris svarstė galėjusi sau leisti į darbus negrįžti metus ar ilgiau, bet teigė nemananti, kad tai – būtina.

„Seniai supratau, kad man prioritetas esu aš pati, namai, šeima. Dabar į pirmą vietą atsistojo vaikas.

O darbus galima apmažinti. 20 metų plėšiausi ir galiu pasakyti, kad kartais visiškai be reikalo. Neatsitiks nei daugiau, nei mažiau. Vis tiek atsidursi ten, kur tau vieta ir gausi tokias pamokas, kurias turi išmokti“, – tiki Justė.

Dalia Belickaitė ir Edvinas Šeškus susilaukė taip pat pirmos atžalos

Lapkričio 16-osios vakarą Vilniaus gimdymo namuose pasaulį išvydo buvusios krepšininkės, TV laidų vedėjos Dalios Belickaitės (26 m.) ir jos vyro krepšininko Edvino Šeškaus (27 m.) dukra.

Socialiniuose tinkluose D. Belickaitė pasidalijo, kad mergaitei jie suteikė graikų išminties deivės Atėnės vardą.

Žinią apie šeimos pagausėjimą patvirtino Virginijus Šeškus bei priėmė sveikinimus sulaukus anūkės.

„Pirmas senelio pralaimėjimas!“ – per spaudos konferenciją po Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyro juokdamasis sakė V. Šeškus.

Edvinas ir Dalia spalio pradžioje surengė kūdikio sutiktuvių šventę, kurios metu paaiškėjo mažylio lytis.

Šventės akimirkomis moteris pasidalijo instagrame. Kūdikio sutiktuvių šventė atrodė nepaprastai – dideli pliušiniai meškiukai, balionai bei gardumynai.

Fotografas Gediminas Žilinskas ir Beatričė Brusokaitė rugsėjo mėnesį susilaukė sūnaus

Žinomų žmonių fotografas Gediminas Žilinskas neslepia – savo srities profesionalu jis tapo ne iškart. Tačiau dabar vyras puikiai žino, kaip atskleisti gražiausias moters puses, o jau kurį laiką tą padaryti jam padeda ir mylimoji Beatričė. Neseniai tėvu tapes fotografas džiaugiasi – kaskart jis vis pastebi sūnaus pokyčius, o labiausiai jį džiugina jo plati šypsena.

Apie savo kelią į fotografijos olimpą, laimę turėti šeimą, ypatingą sūnaus vardą bei mylimąją Gediminas papasakojo TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ žiūrovams.

Pažintis ir šeima

Gediminas su savo mylimąja ir sūnaus motina Beatriče susipažino darbe, o kartą, kai į ją pažvelgė kitomis akimis, prisimena iki šiol. Sykį pakvietęs ją valgyti sriubos, kurią pats pagamino, Gediminas liko sužavėtas.

„Turėjau makiažo meistrę, kuri mėgdavo daryti labai įdomius makiažus. Susitarėme, kad ji atves modelį, kuriam padarys įdomų įvaizdį. Ji atvedė Beatričę, tuo metu pasifotografavome ir viskas. Per daug nesigilinau, nes ji turi savo reikalų, o aš – savo. Tada po kelių mėnesių su ja prasilenkėme Kernavėje. Visai kitokiom spalvom ją pamačiau, susirašėme. Susitikome, buvau pagaminęs sriubos, tad pasiūliau ir jai. Man labai seksualu, kai moteris valgo. Toks sveiko žmogaus požymis.

Pavalgėme, nuėjome pasivaikščioti. Buvo keista, kad metų skirtumas didelis – jai 22-eji, man 47-eri – ir mes sutariame. Galvojau, kad nieko čia negali būti. Po daugiau kitų pasivaikščiojimų supratau, kad man labai gera su ja. Pradėjome kalbėti apie ateitį, šeimos vizijas. Supratau, kad kažką jaučiu“, – pasakoja pašnekovas.

„Per daug viskas mums sutapo. Galiausiai leidau sau daugiau – prieidavau arčiau, leisdavau sau fizinį kontaktą. Po to ji man prisipažino, kad anksčiau jautė trauką, bet to nerodė. Ech, tos moterys, – šypteli jis. – Galėtų iš karto pasakyti. Galiausiai praėjo laikas, pradėjome „burkuoti“ ir supratome, kad vienas be kito nebenorime būti.“

Fotografas laidos žiūrovams atvirai papasakos ir apie savo dvejones, nerimą ir piršlybas, kurias vainikavo puiki žinia apie į pasaulį ateisiančią atžalą.

„Pirmaisiais draugystės metais jau žinojome, kad judame link šeimos. Aktyviau viskas prasidėjo turbūt po pišlybų. Juokiausi, kad per Kalėdas pasipiršau, o sausio viduryje sužinojome apie nėštumą. Kai pamačiau vaikutį, net ašaros kaupėsi akyse. Nesitiki, kad rankose laikai gyvą žmogutį. Kaskart keičiant pampersus vis pastebiu, kad štai jis paaugo, čia išplatėjo. Dienomis jis vis kitoks. Nerealus jausmas buvo kai jis pirmą kartą nedrąsiai nusišypsojo. “

Sūnaus gimimas į Gedimino gyvenimą įnešė naujų potyrių ir jausmų, apie kuriuos jis iki šiol kalba su ašaromis. Vaikelį pora pavadino išskirtiniu vardu – Kosmosu.

„Su vardu buvo taip: kai sužinojome, kad laukiamės, vis atidėliojome. Patys niekaip nesugalvojome, nuvažiuodavome pas močiutę, ten sulaukdavome pasiūlymų, bet nei vienas netiko. Laikas bėgo, tuoj gimdyti, bet mes dar vardo neturėjome. Paskutinę nėštumo savaitę, pamenu, buvome Nidoje. Kiekviena naktis buvo tiesiog superinė – žvaigždėtas dangus, būdavo lengvi vakarėliai.

Vakarais sėdėdavome ant sėdmaišių ir žiūrėdavome į dangų, skaičiuodavome žvaigždynus. Kas antras žodis būdavo: „kosmosas, kaip gražu“. Galiausiai ir draugai pradėjo tą žodį kartoti. Pirmą kartą ir jai, ir man patiko vardas. Iš pradžių buvo keista, bandėme jį vadinti kitaip, bet nei vienas netiko. Jis tokį vardą gimdamas atsinešė“, – teigia žinomas fotografas.

Paula Poderytė ir reperis Sezzy susilaukė antros atžalos

Dizainerė Paula Poderytė ir reperis Sezeras Saylikas-Sezzy išgyvena džiugų laikotarpį – susilaukė pora lantrosios atžalos, kuri gimė Kūčių išvakarėse.

Šią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle.

Feisbuke P. Poderytė atskleidė, jog sūnų pavadino Romeo vardu.

Primename, kad 2017 metais Sezzy viešai pristatė savo sužadėtinę Paulą Poderytę. Faktą apie sužadėtuves linksmai nusiteikusi pora tv3.lt patvirtino, tačiau nuo platesnių komentarų susilaikė.

Viktorija Siegel-Suodaitė su vyru sulaukė sūnaus

Viktorija socialiniame tinkle rašė, kad pasaulį sūnus išvydo rugsėjo 24-ąją. Ji paskelbė, kad vaikelį pavadino Laurynu.

„Tiek buvau įsitikinusi, kad turėsime dukrą, kad lengva ranka sutikau su Lauryno pasiūlytomis lažybomis prieš sužinant lytį. Sąlyga buvo tokia: jeigu mergaitė – vardą ir krikštynų vietą renku aš! O jeigu berniukas – sprendžia Laurynas. Ir aišku kai sužinojau, kad pralošiau lažybas visais įmanomais būdais įtikinėjau Lauryna, kad sūnelį turime pavadini vienokiu ar kitokiu vardu, o Laurynas neapsikentęs pasakė, kad jeigu dar lysiu iš vis vaiką pavadins LAURYNU!!

Tada šitą išgirdo Nicolytė, Lauryno mamytė, auklė ir dar visas būrys draugų! Ligoninėje gimus vaikui taip ir nusprendėme, kad tegu taip ir lieka – Laurynas! Tad dabar šeimoje turėsime Lauryna ir Laurynuka!“, – rašė ji.

Neseniai antrojo vaikelio susilaukusi Viktorija Siegel-Suodaitė atskleidė naujagimio vardą (nuotr. Instagram)

Praėjusių metų liepos pabaigoje visoje Lietuvos žiniasklaidoje mirgėjo vienos ryškiausių 2021-ųjų metų vestuvių – V.Siegel susituokė su mylimuoju L. Suodaičiu.

Tą kartą Viktorija Siegel-Suodaitė ryžosi naujienų portalui tv3.lt papasakoti, kaip pasikeitė jos gyvenimas sumainius aukso žiedus ir atskleidė, ar ateityje padovanos mažajai Nikolei broliuką ar sesutę.

Viktorija atvira – santuoka jai ir Laurynui buvo toli gražu ne vien formalus dokumentų pasirašymas. Pasak jos, susituokus dviejų žmonių santykiai pasikeičia iš esmės:

„Faktas, kad labai faina ir malonu. Tas statusas, kai tampi žmona, labai pasikeičia. Jautiesi tvirtesnė, mylimesnė. Nemoku net apsakyti, bet jautiesi kaip moteris stabiliau šeimoje“, – tikina V. Siegel-Suodaitė.

Tiesa, paklausta, kaip jai po vestuvių sekėsi priprasti prie žmonos statuso, Viktorija šypteli – jai girdėti, kaip mylimas vyras kreipiasi „žmona“ – visai nekeista: „Nebuvo taip, kad labai viskas pasikeitė.

Nereikėjo ir man drastiškai kažko keisti. Faktas, kad džiaugiuosi ir puoselėju tą statusą, bet nepasakyčiau, kad buvo labai keista“, – pasakoja garsi moteris.

Sandra Skorupskaitė trečią kartą tapo mama

Milijoninėmis vestuvėmis išgarsėjusi Sandra Skorupskaitė lapkričio 11-ąją susilaukė dukros.

„Dajana Budimlić. 11-11-22 13:34 val. 3020kg. 50cm.“, – rašė moteris ir paviešino nuotrauką su mažyle.

Primename, kad neseniai moteris prieš fotografės objektyvą stojo vilkėdama Lietuvos dizainerio Roberto Kalinkino sukurtą įvaizdį, kuris išryškino nėščiosios pilvą.

Ryškų, drąsų, kartais net ekstravagantišką stilių mėgstanti moteris paskutines nėštumo savaites užfiksavo ir nusimetusi drabužius.

Dėl fotosesijos pas Sandrą iš Berlyno į Dubajų atskrido „Framemeplease“ fotografių komanda.

„Norėjau įsiamžinti ypatingose nuotraukose ir mums tai labai gerai pavyko. Idėjos kilo spontaniškai bei pasitelkus pavyzdžius iš kitų – įkvepiančių, nuostabių – moterų nuotraukų internete. Blogi komentarai manęs nebaugina – myliu šias nuotraukas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.

Už kelių savaičių gimdysianti Sandra teigė savo kūne besijaučianti gerai.

„Būti nėščia yra malonus jausmas – greitai duosiu gyvenimą kažkam, kas bus svarbus visą gyvenimą. Ką manote apie mano nuotrauką?“ – sekėjų klausė trečiosios atžalos besilaukianti moteris.

Neseniai surengtame kūdikio lyties atskleidimo vakarėlyje Sandra su sutuoktiniu Dario Budimlicu sužinojo, kad jų šeimoje augs dar viena dukra.

Prieš daugiau nei 10 metų Sandra išvyko iš Lietuvos į Berlyną, kur jau gyveno jos mama. Su būsimu vyru moteris susipažino prieš 11 metų.

„Susitikome Berlyno klube. Vyras visur ir visada mane palaiko, pasitiki, mes esame geriausi draugai“, – anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.

Sandra tikino, kad jos vestuvės, kuriose buvo 116 svečių, buvo nukeltos net kelis kartus dėl pasaulyje vyravusios pandemijos.

„Rengti vestuves koronaviruso akivaizdoje – didelis iššūkis. Tai kainavo daug streso ir nervų, juk reikėjo viską derinti su planuotojais bei tiekėjais. Tiesa, viską sustyguoti man padėjo dvi nuostabios planuotojos – Gintarė ir Andrea. Jos man buvo didžiausia ir geriausia parama bei pagalba.“

Rimantė Kulvinskytė su vyru susilaukė sūnaus

Žurnalistės, laidų vedėjos, tinklaraščio „Laimės dieta“ kūrėjos Rimantės Kulvinskytės ir jos vyro, režisieriaus Povilo Miškinio-Eidukonio šeimoje rugsėjį atsirado naujas šeimos narys. Porai gimė sūnus. Praėjus porai mėnesių nuo jo gimimo, moteris atskleidė išrinktą vardą.

Rimantė Kulvinskytė šeimos nuotrauka, kurioje ji su vyru Povilu, dukra Luna Medeina ir naujagimiu sūneliu pasidalijo socialiniuose tinkluose. Ji atskleidė ir berniuko vardą, o įrašu pasidalijo su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Mūsų Atumas Ramojus“, – rašė moteris.

Šis vardas – tikrai retas. Atumas egiptiečių mitologijoje vadinamas Saulės dievu, o Ramojus – lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus“.

Primename, kad R. Kulvinskytė žinią apie šeimos pagausėjimą pranešė dar rugsėjo mėnesį, tai patvirtino portalui tv3.lt.

„Šį penktadienį, tokiu metu, kai niekur neskubantys, vieni kitų išsiilgę draugai valgė vėlyvuosius pusryčius ir diskutavo, ar dar laukti Bobų vasaros, į mūsų šeimą atkeliavo semčiukas, savyje apjungęs paskutinius,labai mūsų gyvenimuose ypatingus mėnesius ir atsinešęs dovanų jausmą, ką reiškia turėti sūnų ir brolį.

Esam iki dangaus dėkingi visiems už buvimą šalia stebuklingoje kelionėje ir džiaugsmą, kuris pasitiko mūsų mažylį kaip visa dengianti, minkšta paklodė. Labai jus visus mylim!“, – instagrame rašė moteris.

Primename, kad apie antrąjį nėštumą moteris pranešė kūrybiškai su humoru. Moteris pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti pilvukas, o fone – vaizdai iš Tailando.

„Made in Thailand (liet. pagaminta Tailande). Laukiamiausias metų filmas“, – po nuotrauka brūkštelėjo žinoma moteris.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė susilaukė antro vaikelio

Kovo mėnesį antros atžalos susilaukė Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Šia džiugia naujiena socialiniame tinkle pasidalino pati Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Moteris dalinosi, kad antrosios atžalos susilaukė vakar dieną bei atskleidė ir vaikelio lytį.

„Apsisprendei ir vakar atėjai žaibo greičiu saulėtą mirgančią dieną – lauktoji mažoji Mikulėnaite“, –„Facebook“ rašė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Savo įraše Seimo narė paminėjo ir šių dienų aktualijas, kuomet dėl karo Ukrainoje gimdyvėms tenka gimdyti ir sutikti savo naujagimius ekstremaliomis sąlygomis:

„Kiek daug mes turime – ramiai, ne slėptuvėje ar rūsyje, ne bombom krintant ant galvų, sulaukti vaikų neramiais laikais. Greta savo džiaugsmo jaučiu ir gėlą...“

Padėkojo medikams

Sulaukusi dukrelės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė nepraleido progos padėkoti ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės antrajam gimdymo skyriui, gydytojui Ričardui Daunoravičiui, kuris Sausio 13-ąją plikomis rankomis stovėjo prieš tanką bei visai jo komandai.

Moteris taip pat dėkoja ir viso nėštumo laikotarpį ją prižiūrėjusiai Centro poliklinikos gydytojai Rimai Sapon.

Seimo narei ir fotomenininkui Mindaugui Mikulėnui tai yra antroji atžala. Pora dar 2019 metais sulaukė sūnaus.

Aktorė Aušra Štukytė ir jos vyras Dmitrijus Radinas susilaukė pirmagimio.

Apie tai pirmasis pranešė portalas žmonės.lt. Skelbiama, kad mažylė pasaulį išvydo gruodžio 27-ąją, o jai skirtas retas vardas – Tala.

Gruodis menininkei ypatingas ir dėl kitos priežasties – šį mėnesį ji taip pat švenčia ir savo gimtadienį.

Primename, kad spalio 25 dieną aktorė ir laidų vedėja Aušra Štukytė sumainė aukso žiedus su prodiuseriu ir technologijų ekspertu Dmitrijumi Radinu.

Laiminga pora šiuo metu išgyvena ypatingą laikotarpį – laukia šeimos pagausėjimo, naujagimis pasaulį turėtų išvysti gruodžio mėnesį.

„Moterys kartais save tokiame amžiuje jau „nurašo“, prisibijo. Bet aš manau, kad pirmiausia reikia labiau pasitikėti savo kūnu, savo pojūčiais ir šiuolaikine medicina. Juk yra priežiūra, daromi įvairiausi tyrimai, tai kodėl gi ne? Tiesa, gydytojai žiūri atsargiai į nėštumą vyresniame amžiuje, būdingas vadinamasis „kiaušinio sindromas“, bet saugau save, seku ir jaučiuosi tikrai gerai“, – Renatos Šakalytės laidoje „Pasikalbėkim“ šypsodamasi pasakojo Aušra.

Su Dmitrijumi aktorė gyvena jau daugiau nei dešimtmetį. Per šį laikotarpį pora ne kartą susižadėjo, o sykį pasipiršo pati Aušra. Moteris tikina, kad jie niekada nebuvo išsiskyrę ir kad sužadėtuvės tapo savotišku poros žaidimu.

„Žinai, aš tai kiekvieną dieną vestuvines sukneles pasižiūriu. Šiaip esu labai spontaniškas žmogus, todėl pati nenustebčiau, jeigu mes sugalvotume kad ir šį savaitgalį susituokti“, – tąkart laidoje juokėsi Aušra.