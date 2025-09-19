Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Tarp dviejų šalių gyvenanti Vaida Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“

2025-09-19 12:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 12:56

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“ kiekvieną šeštadienį pateikia puikų savaitgalio planą – nuo to, ką pasigaminti, iki to, ką pasižiūrėti. O šįkart laidos vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas pakvies nusikelti į Italiją. Čia kiekvieno žiūrovo lauks ne tik intriguojantis filmas apie „Ferrari“, bet ir idealiai prie to tinkantis patiekalas.

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. E. Rudys)
47

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“ kiekvieną šeštadienį pateikia puikų savaitgalio planą – nuo to, ką pasigaminti, iki to, ką pasižiūrėti. O šįkart laidos vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas pakvies nusikelti į Italiją. Čia kiekvieno žiūrovo lauks ne tik intriguojantis filmas apie „Ferrari“, bet ir idealiai prie to tinkantis patiekalas.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį šeštadienį mūsų laukia įtampos ir aistros kupina biografinė drama „Ferrari“, kuri nukels į 1957-ųjų Italiją. Legendinis automobilių prekės ženklo „Ferrari“ įkūrėjas Enzo Ferrari tuo metu išgyveno gyvenimo krizę: jo kompanija balansuoja ties bankroto riba, santuoka su žmona Laura byra po tragiškos sūnaus netekties, o pats Enzo slapta augina vaiką su kita moterimi, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp dviejų šalių gyvenanti V. Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“
(47 nuotr.)
(47 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tarp dviejų šalių gyvenanti V. Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“

Tarsi to būtų negana, jis ryžtasi dalyvauti mirtinai pavojingose „Mille Miglia“ lenktynėse – išbandyme, kuris nulems ne tik jo kompanijos ateitį, bet ir asmeninį likimą.

REKLAMA

„Filmo centre – Enzo Ferrari. Žmogus, sukūręs vieną garsiausių automobilių prekės ženklų. Tačiau ši istorija – ne apie blizgančius bolidus, o apie 1957-ųjų krizę, kai Enzo gyvenimą supurtė asmeninės tragedijos ir didžiuliai verslo iššūkiai. Veiksmas mus nukelia į nuostabią Emiliją Romaniją – regioną, kuriame gimė ne tik legendiniai „Ferrari“ automobiliai, bet ir nepakartojami itališki skoniai“, – laidos pradžioje kalbės Vaida.

REKLAMA
REKLAMA

Filmas atskleidžia ne tik legendinio Enzo gyvenimo istoriją, bet ir parodo, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, tampantys legendomis. Jame paliečiamos temos apie lyderystės vienatvę, šeimos ir karjeros derinimą bei kainą, kurią tenka mokėti stovint ant viršūnės, kai tavo vardas jau tapęs pasauliniu simboliu.

Enzo Ferrari istorija

Apie tai pasakodama, laidos vedėja Vaida žiūrovams primins, jog E. Ferrari gimė Modenoje, Emilijos Romanijos regione, o pirmą kartą lenktynėse pasirodė dar būdamas vos dešimties.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ferrari“ gamykla duris atvėrė 1947-aisiais. Prieš tai Enzo dirbo „Alfa Romeo“, kur įgavo patirties ir padėjo pagrindus savo ateities svajonei. Tačiau šis filmas pasakoja ne apie pradžią, o apie ypatingą, dramatišką etapą – praėjus dešimtmečiui po „Ferrari“ įkūrimo.

Tuomet kompanijai grėsė bankrotas, o Enzo ir jo žmoną Laurą sukrėtė asmeninė tragedija – mirė jų sūnus. Šeimos skausmas, griūvanti santuoka ir verslo krizė persipina į vieną istoriją, kuri atskleidžia Enzo Ferrari kaip žmogų – ne tik kaip automobilizmo ikoną“, – pasakos laidos vedėja.

REKLAMA

Apie filmą entuziastingai kalbės ir laidos vedėjas Tadas.  Jis neslėps, kad sportinės temos kine jam itin artimos, nes jose visuomet daug aistros, iššūkių ir dramatiškų kovų. O jei ekrane dar pasirodo Penélope Cruz, pasak Tado, sėkmė – beveik garantuota.

„Aktorius Adamas Driveris, mano manymu, genialiai įkūnijo Enzo Ferrari – jis parodė būtent tai, ką kūrėjai norėjo atskleisti apie šį žmogų. O Penélope Cruz, suvaidinusi Ferrario žmoną Laurą, taip pat nustebino: jos vaidmuo labai netipiškas – ji perteikė moterį, nusivylusią gyvenimu, praradusią skonį kasdienybei ir priverstą taikytis su vyro laimės paieškomis už namų durų“, – savo įspūdžiais dalinsis T. Paplauskas.

REKLAMA

Tiesa, ne tik „Ferrari“ legenda gimė Emilijos Romanijos regione. Būtent čia atsirado ir garsiosios Italijos kulinarinės ikonos: Parmigiano Reggiano sūris, Prosciutto di Parma kumpis bei Modenos balzaminis actas.

Gamins fokačija sumuštinį

Įkvėpti šio krašto, Vaida ir Tadas nuspręs sukurti receptą iš pačių garsiausių pastarojo regiono gėrybių. Žiūrovai išvys, kaip namų virtuvėje gali gimti nuostabi naminė fokačija su itališku kumpiu, keptomis daržovėmis ir ypatingu figų padažu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien gaminsime tikrą itališką klasiką – fokačiją sumuštinį su ikoniškiausiais gimtojo Enzo Ferrari regiono produktais. Naudosime balzamiko kremą, alyvuogių aliejų, Parmigiano Reggiano, šviežią rukolą ir, žinoma, Parma kumpį. Skonis bus tiesiog nerealus – labai itališkas, labai autentiškas. Labai skatiname nepatingėti išsikepti ir pačią fokačijos duoną pagal mūsų siūlomą receptą“, – pasakos profesionalus virtuvės šefas Tadas.

REKLAMA

Plačiau apie Italijos kulinariją, kultūrą ir gyvenimo būdą papasakos ir pati laidos vedėja Vaida, kuri jau ne vienerius metus gyvena tarp Lietuvos ir Italijos.

Vaida neslepia, kad šio krašto virtuvė, tradicijos ir gyvenimo ritmas ją nuolat žavi, o kino juosta „Ferrari“ puikiai perteikia italų mentalitetą bei požiūrį į maistą.

REKLAMA

„Fokačija dažnai vadinama picos protėviu. Italai ją dievina – kaip ir panini sumuštinius, kuriuos gamina tiek su fokačija, tiek su paprasta duona. Fokačijų rasi visur – nuo mažų kavinių iki degalinių, o daugelyje restoranų prie duonos krepšelio beveik visada atneša ir jos. Aš ir pati ją labai mėgstu.

Beje, maisto filme „Ferrari“ taip pat netrūksta – yra scena, kur lenktynės stebimos valgant raviolius ir kitus itališkus valgius, filme pasirodo ir Emilijos Romanijos regiono pasididžiavimas – mažučiai tortellini su sultiniu. Manau, šis filmas labai tiksliai atspindi itališką mentalitetą ir jų požiūrį į maistą: jis turi būti visur, jis turi būti paprastas, skanus ir jo visada turi būti daug“, – juoksis V. Poderytė-Bernatavičė.

Kokias netikėtas filmo „Ferrari“ kūrybinių užkulisių detales atskleis Vaida ir Tadas? Kaip jiems seksis iškepti naminę fokačiją? Visa tai ir dar daugiau – jau rytoj!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!

Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų