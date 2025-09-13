Tradicinis britiškas patiekalas, nepaliksiantis abejingų: išbandykite patys

Šį šeštadienį TV3 žiūrovai išvys istorinę kino juostą „Tamsiausia valanda“ apie vieną reikšmingiausių Antrojo pasaulinio karo figūrų – Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Vinstoną Čerčilį.
Juostoje žiūrovai išvys dramatiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius – britų kariuomenės įstrigimą prie Diunkerko, vokiečių invazijos grėsmę ir garsiąsias Čerčilio kalbas, pakeitusias istoriją. Visa tai – tikra istorija, virtusi įkvepiančiu kino šedevru.
Į to meto atmosferą įsijautę laidos vedėjai, aptarę iškilios istorinės asmenybės biografiją ir filmo siužeto vingius, kviečia pasigaminti tradicinį britų „Sunday roast“ – rašykitės receptą ir išbandykite.
Tradicinis britiškas sekmadienio kepsnys („Sunday roast“)
Ingredientai (6-8 asmenims).
Mėsai:
- 1,2–1,5 kg jautienos išpjovos;
- Alyvuogių aliejus;
- Druska ir pipirai „Sauda“;
- Šakelė šviežio rozmarino arba čiobrelio.
Bulvėms:
- 1 kg apvirtų bulvių;
- 3 v. š. taukų arba alyvuogių aliejaus;
- Druska „Sauda“.
Daržovėms:
- 200 g šaldytų žirnelių;
- 200 g morkų;
- 3 česnako skiltelės;
- 50 ml alyvuogių aliejaus;
- Druska ir pipirai „Sauda“.
Padažui:
- 300 ml jautienos sultinio „Galina Blanca“;
- 100 g obuolių kubelių „Frunica“;
- 1 morka;
- 1 saliero stiebas;
- 1 svogūnas;
- 300 g sviesto;
- 100 ml burbono;
- Druska ir pipirai „Sauda“.
Jorkšyro pudingui:
- 140 g miltų;
- 4 kiaušiniai;
- 1/5 stiklinės vandens;
- 150 ml pieno;
- Žiupsnelis druskos;
- Alyvuogių aliejus.
Gaminimo eiga:
Pirmiausiai pasiruoškite mėsą ir bulves. Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C. Mėsą įtrinkite druska bei pipirais, apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Virtas bulves sumaišykite su trupučiu aliejaus ir druskos. Į skardą dėkite mėsą, šalia sudėliokite bulves. Kepkite apie 20 minučių 220 °C temperatūroje, tada sumažinkite kaitrą iki 180 °C ir kepkite dar ~20 minučių (vidutiniam mėsos iškepimui).
Kol mėsa kepa, pasiruoškite daržoves. Žirnelius ir supjaustytas morkas trumpai apvirkite pasūdytame vandenyje. Pasigaminkite česnako tyrę – sutrinkite česnaką ir sumaišykite jį su ~50 ml alyvuogių aliejaus. Įkaitintoje keptuvėje įdėkite šaukštelį šio mišinio, trumpai pakepinkite ir suberkite žirnelius. Lengvai apkepkite ir išimkite. Toje pačioje keptuvėje dėkite dar vieną šaukštelį česnako tyrės, sudėkite morkas, pakepinkite, pagardinkite druska bei pipirais.
Tuomet iškepkite Jorkšyro pudingą. Miltus, kiaušinius, pieną, vandenį ir žiupsnelį druskos suplakite iki vientisos masės. Tešlą palaikykite šaldytuve bent 30 minučių (geriausia – 2 val.). Keksiukų formeles gerai ištepkite aliejumi, dėkite į orkaitę, kad aliejus įkaistų (turi beveik rūkti). Tuomet supilkite tešlą ir kepkite 220 °C temperatūroje, kol kepiniai iškils ir taps auksiniai.
Pasigaminkite padažą: stambiai supjaustykite morką, saliero stiebą ir svogūną. Keptuvėje ištirpinkite gabalėlį sviesto, apkepkite daržoves iki apskrudimo. Įpilkite šlakelį burbono, trumpai pavirkite, kad nugaruotų alkoholis. Supilkite jautienos sultinį, patroškinkite 10–15 min., tuomet padažą nukoškite – turi likti tik skystis. Suberkite obuolio kubelius, nukėlę nuo kaitros įmaišykite likusį sviestą, šiek tiek patroškinkite.
Mėsą, bulves, daržoves, Jorkšyro pudingą ir padažą patiekite kartu ant didelės lėkštės ar padėklo. Skanaus!
