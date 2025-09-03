Išvydusi, kas nutiko filmavimo aikštelėje, Vaida Poderytė net sušuko: to nesitikėjo

Pamatykite, kas išgąsdino laidų vedėją.
Išvydusi, kas nutiko filmavimo aikštelėje, Vaida Poderytė net sušuko
Šį šeštadienį laidoje „Gero savaitgalio receptas“ žiūrovai vėl pamatys ne tik kaip pasigaminti gardžius patiekalus, bet ir netikėtus įvykius.
O artėjant pirmajai laidai, vedėjai parodė, kas vyksta filmavimo aikštelėje, užkulisiuose, kuriuos televizijos žiūrovai išvysta ne visada.
Vedėjai džiugina savo energija, o svečių atsiradimas kartais nustebina net patyrusią V. Poderytę-Bernatavičę.
Pamačiusi, kokie svečiai apsilankė virtuvėje, Vaida net sušuko. Visą vaizdo įrašą pamatykite straipsnio pradžioje.
„Linksmi vedėjai, netikėti skoniai ir... ypatingi svečiai! „Gero savaitgalio receptas“ jau šį šeštadienį, 10:30 per TV3“, – rašoma „Facebook“ paskyroje.
Šeštadieniais ekranuose – „Gero savaitgalio receptas“
Jau nuo šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai ekranuose vėl išvys laidą „Gero savaitgalio receptas“ su Vaida Poderyte-Bernataviče ir Tadu Paplausku priešakyje.
Kaip ir praėjusį sezoną, kiekvieno filmo siužetas ne tik įkvėps vedėjų gaminamus patiekalus, bet ir taps svarbia dueto įvaizdžio bei stiliaus dalimi.
Ką šiandien valgom? Ką šiandien žiūrim? Šie klausimai savaitgaliais kyla bene kiekvienuose namuose. O štai kino ir kulinarijos laida žada suteikti atsakymus į abu klausimus.
Įkvėpta ilgametės TV3 tradicijos – „Šeštadienio gero kino vakaro“ – ši laida namuose ir vėl kvies susikurti ir kiną, ir restoraną. Šeštadienio vakaro filmas, rodomas per TV3, taps pagrindiniu vedėjų Tado ir Vaidos gaminamo patiekalo įkvėpimo šaltiniu.
Kiekvienoje laidoje žiūrovai ne tik sužinos intriguojančių ir netikėtų faktų apie vakare rodomą filmą, bet taip pat išvys ir originalias receptų idėjas, kaip pagaminti ypatingą vakarienę, įkvėptą filmo!
Laidos anonsą galite pamatyti čia:
Kino ir kulinarijos įkvėpimų laida „Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10 val., per TV3!
