Keturios galimybės mėnesinių skausmams mažinti

Šilumos terapija
Kai kurie moksliniai tyrimai rodo, kad šilumos terapija – puiki, saugi, visiškai natūrali priemonė, padedanti veiksmingai sumažinti mėnesinių skausmus. Pavyzdžiai – šiltos pagalvėlės, vandeniu užpildytos šildyklės ar paprasčiausia šilta vonia gali padėti sumažinti kamuojančius spazmus panašiu lygiu kaip ir ibuprofenas. Atlikti klinikiniai tyrimai rodo, kad šilumos terapija gali padėti sumažinti mėnesinių skausmus per dvidešimt – trisdešimt minučių ir visiškai natūraliu būdu grąžinti kenčiančiai moteriai geresnę savijautą.
Mitybos gudrybės
Mityba – taip pat labai svarbi. Galima drąsiai teigti, kad tai geros savijautos pagrindas. Per mėnesines reikėtų būti itin atidžioms ir stebėti, kas keliauja į virškinimo traktą – rekomenduojama vengti cukraus, druskos, alkoholio bei kofeino. Šios medžiagos gali ne tik skatinti uždegiminių procesų aktyvumą, bet ir didinti vandens susilaikymą organizme. Rekomenduojama valgyti daugiau antioksidantų ir vitaminais bei mineralais gausių, maistingų produktų – vaisių, daržovių, sveikųjų riebalų, skaidulų. Padės pagerinti virškinimą, sumažinti uždegiminius procesus, o tuo pačiu – palengvinti skausmą ir diskomfortą. Įdomus faktas – kai kurie moksliniai tyrimai rodo, kad augalinė mityba (ypač tomis dienomis) gali padėti sumažinti jaučiamų skausmų ir kamuojančių spazmų intensyvumą. Pamėginti tikrai verta, ypač todėl, kad veganiškos ir vegetariškos mitybos galimybės šiais laikais yra tiesiog puikios.
Meditacija, joga, akupresūra bei akupunktūra
Duomenys rodo, kad mėnesinių skausmus ir spazmus veiksmingai mažina tempimo pratimai. Ypatingai naudingi dubens srities ir apatinės nugaros dalies pratimai. Joga – puikus variantas, galintis padėti pagerinti ne tik fizinę, bet ir emocinę moters sveikatą.
Meditacija taip pat labai naudinga; jos vertingumas dismenorėjos atveju taip pat pagrįstas moksliniais tyrimais! Tokios praktikos kaip gilus ir lėtas kvėpavimas bei Mindfulness (dėmesingas įsisąmoninimas) padeda ne tik atsipalaiduoti, bet ir veiksmingai sumažinti skausmo suvokimą. Ir, priešingai, kuo labiau įsitempusi moteris, tuo skausmo suvokimas gali būti jautresnis bei intensyvesnis – tuomet ir santykinai nedidelis skausmas gali atrodyti kaip pats didžiausias pasaulyje diskomfortas, trikdantis darbingumą, socialines galimybes, miegą ir dėmesio koncentraciją (galimybes efektyviai mokytis).
Kai kurioms mėnesinių skausmus išgyvenančioms moterims gali būti priimtina akupresūra bei akupunktūra. Adatų bei tam tikrų vietų spaudimo terapija gali padėti sumažinti spazmus per nervinių signalų paveikimą. Vis dėlto labai svarbu išsirinkti patikimą specialistą, išmanantį savo sritį, nes neteisingai atliekamos procedūros gali dar labiau pakenkti.
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (sutrumpintai NVNU) veiksmingai mažina skausmą ir uždegimą per poveikį prostaglandinams. Paprastai gydytojas arba vaistininkas rekomenduoja NVNU pradėti vartoti vieną – dvi dienas prieš prasidedant menstruacijoms arba vos tik pajutus skausmą. Dolmen 25 mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti mėnesinių skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Kai kurioms moterims NVNU gali būti nepakankamai veiksmingi. Tuomet gali būti svarstomos hormoninės kontracepcijos galimybės, ypač jei yra ir apsisaugojimo nuo nėštumo poreikis.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
