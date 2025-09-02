Dainininkė Vilija Matačiūnaitė – naujame seriale: meilės sceną vaidinti teko jau pirmąją dieną

Pagrindinė serialo veikėja Diana, kurią seriale įkūnys Ineta Stasiulytė, susidurs su netikėčiausiais likimo vingiais, kai vos per akimirką jos gyvenimas apvirs aukštyn kojomis.
Paaiškėjus, kad jos vyras – aferistas, blizgus influencerės gyvenimas sostinėje persikels į seną trobą, o apsipirkimus prabangiose parduotuvėse pakeis kaimiški darbai. Negana to, atsikvėpti nė akimirkai neleis maištaujanti įdukra Paula (vaid. Sibilė Zavadskytė) bei į azartinius lošimus įnikęs tėvas Almis (vaid. Mindaugas Capas).
Nepažįstamos situacijos, krūva gerbėjų, bei, žinoma, pavydžios konkurentės – būtent taip dabar atrodys turtuolės gyvenimas. Kur nuves ši istorija? Ar kaimas gali pakeisti žmones? O pinigai?
Tiesa, seriale išvysime ir daugiau žinomų aktorių. V. Matačiūnaitė – viena iš jų!
Meilės scena su M. Capu – jau pirmąją filmavimų dieną
Viliją šiandien daugelis žino ne tik iš muzikinio projekto „Kelias į žvaigždes“, bet ir iš teatro scenos bei ankstesnių televizinių projektų. Visgi ji neslepia – nors tai ir ne pirmasis jos serialas, aktorei labai patinka šios patirties naujumas.
„Iš pradžių mane neramino tai, jog buvo labai nedaug laiko pasiruošimui, vaidmens aptarimui su režisieriumi apie patį personažą, siužeto liniją. Nebuvo viso to, prie ko esu pripratusi teatre – ten mes įpratę ilgai ruoštis, daryti skaitymus. O čia – op, ir jau filmuojam! Viskas kitaip nei man įprasta, bet labai patinka“, – sako ji.
Seriale V. Matačiūnaitė vaidina miestietę, verslininkę Jurgą. Tokią, kuri dievina tiek pačius vyrus, tiek ir jų dėmesį. Tiesa, pačią Viliją šis vaidmuo iš pradžių išgąsdino!
„Kai perskaičius scenarijų, šiek tiek išsigandau. Puoliau režisieriaus klausti, tikslintis, kiek erotikos čia rodysime? Jis nuramino, kad serialas – tikrai ne apie tai (juokiasi). Tiesa, net per pačią pirmą pamainą su kolega Mindaugu Capu turėjome vaidinti meilės sceną! Galėjo būti labai nejauku, bet Mindaugas yra puikus kolega, profesionalas. Tad nejaukumas greitai dingo, o ir režisierius – nemelavo. Jokio vulgarumo! Juk visi ir taip supranta, kas vyksta už tų uždarų durų“, – juokiasi Vilija.
Aktorė negaili pagyrų ir visai filmavimo komandai. Anot jos, kiekviena pamaina – tarsi šventė. „Galiu būti nemiegojusi ar pavargusi, bet, vos įžengus į aikštelę, visuomet esu labai laiminga. Kolegų profesionalumas, komandiškumas, toks ramus entuziazmas labai gerai nuteikia. Gera jausti, kaip visi stengiamės dėl bendro tikslo“, – sako ji.
Tiesa, aktorė jau kiek anksčiau buvo atskleidusi, jog filmavimų metu nepavyko išvengti ir kuriozų. Pavyzdžiui, ant scenarijaus užtiškusių... karvės dovanų!
O ką Vilija galvoja apie dar vieną visiems pažįstamą klausimą, kur slypi tikroji laimė? Ar galime ją rasti piniguose?
V. Matačiūnaitė atvira – anaiptol. „Daugelis mano dėstytojų sakė: „Chebra, nesivaikykite pinigų. Jei jų nesivaikysite, jų visada bus“. Galvoju, jog tai yra tiesa. Reikia vaikytis tik širdies balso, koncentruotis į tai, kas džiugina širdį. Šie dalykai sukurią laimę. Net pagal pačią Bibliją, jei Dievas davė dantis, duos ir duonos. Pasaulyje visko yra sočiai, tik gal ne visi moka dalintis“, – atkreipia dėmesį aktorė.
Serialas „(Ne)piniguose laimė“ – nuo rugsėjo 2 d., pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
