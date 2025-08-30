Tiesiogiai: TV3 scena iš diskusijų festivalio BŪTENT!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA
Kviečiame tiesiogiai stebėti diskusijų festivalio BŪTENT! TV3 sceną, kur šeštadienį galėsite išgirsti pokalbių įvariomis temomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
INFORMACIJAPrivatumo politika Apie tv3.lt Logotipai Reklama Kontaktai Karjera Etikos normos Atsakingas atskleidimas Skaidrumo politika
TV3 GrupėTV3 Play Power Hit Radio sportas.lt lamaistas.lt krepsinis.net tevu-darzelis.lt skelbimai.lt autobilis.lt sveikata.lt indeliai.lt