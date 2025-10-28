Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Superkompiuterio prognozė: „Žalgiris“ pateks į Eurolygos dešimtuką

2025-10-28 19:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 19:39

Eurolygos galutinę rikiuotę kasmet prognozuojantis superkompiuteris po šešių turų jau turi savo viziją.

Kauniečiams prognozė yra optimistinė (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Eurolygos galutinę rikiuotę kasmet prognozuojantis superkompiuteris po šešių turų jau turi savo viziją.

REKLAMA
0

Paviešintoje prognozėje išskirta, kiek kiekviena komanda pasieks pergalių reguliariajame sezone, kiek šansų turi patekti į ketvertą, kiek – į šešetuką, o kiek – į dešimtuką.

Pirėjo „Olympiacos“ ekipai prognozuojama 24,6 pergalės, Atėnų „Panathinaikos“ – 23,8, Monako „AS Monaco“ – 22,, Paryžiaus „Paris“ – 21,3, o tada seka Kauno „Žalgiris“ ir Belgrado „Partizan“ – 20,9 ir 20,8.

TAIP PAT SKAITYKITE:

24 proc. tikimybė, kad kauniečiai bus ketverte, 38 proc. – šešetuke, o net 66 proc. – dešimtuke.

REKLAMA
REKLAMA

Įdomu tai, kad dabartinė lyderė Tel Avivo „Hapoel“ matoma stipriai krentanti žemyn – 20,4 pergalės ir dešimta vieta. Vos 18 proc. šansas būti ketverte, 30 proc. – šešete, 57 proc. – dešimtuke.

REKLAMA

Krepsinis.net primena, kad pirmos šešios komandos patenka iškart į atkrintamąsias, tuo tarpu 7–10 vietas užėmę klubai žaidžia įkrintamosiose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų