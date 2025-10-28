Superkompiuterio prognozė: „Žalgiris“ pateks į Eurolygos dešimtuką

Paviešintoje prognozėje išskirta, kiek kiekviena komanda pasieks pergalių reguliariajame sezone, kiek šansų turi patekti į ketvertą, kiek – į šešetuką, o kiek – į dešimtuką.
Pirėjo „Olympiacos“ ekipai prognozuojama 24,6 pergalės, Atėnų „Panathinaikos“ – 23,8, Monako „AS Monaco“ – 22,, Paryžiaus „Paris“ – 21,3, o tada seka Kauno „Žalgiris“ ir Belgrado „Partizan“ – 20,9 ir 20,8.
24 proc. tikimybė, kad kauniečiai bus ketverte, 38 proc. – šešetuke, o net 66 proc. – dešimtuke.
Įdomu tai, kad dabartinė lyderė Tel Avivo „Hapoel“ matoma stipriai krentanti žemyn – 20,4 pergalės ir dešimta vieta. Vos 18 proc. šansas būti ketverte, 30 proc. – šešete, 57 proc. – dešimtuke.
Krepsinis.net primena, kad pirmos šešios komandos patenka iškart į atkrintamąsias, tuo tarpu 7–10 vietas užėmę klubai žaidžia įkrintamosiose.
📈 EuroLeague Playoff/Play-in Projections as of R6/38 @EuroLeague— Figurei8ht (@Figurei8ht) October 26, 2025
🔥 Olympiacos 🇬🇷 and Panathinaikos 🇬🇷 lead with 24.6 and 23.8 expected wins, respectively, and strong Top 4 probabilities (71% and 61%).
Key Highlights:
🔸 Olympiacos 🇬🇷 and Panathinaikos 🇬🇷 dominate top spots.… pic.twitter.com/dmVegDQQ87
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!