Serbas paliks „Maccabi“ gretas

Skelbiama, kad 24 metų 200 cm ūgio Urošas Trifunovičius susitarė su klubu dėl kontrakto nutraukimo.
U.Trifunovičius pasitikėjimo nesulaukė – Eurolygoje sužaidė vos 3 minutes ir pelnė 2 taškus bei surinko 1 naudingumo balo.
Anksčiau jis priklausė Belgrado „Partizan“ klubui, bet o praėjusį sezoną gynė Bursos „Tofaš“ garbę.
U.Trifunovičius Turkijos lygoje per 24 minutes pelnė 11,3 taško, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 8,3 naudingumo balo.
Statistika FIBA Europos taurėje siekė 10,5 taško, 2 atkovotus kamuolius, 2,7 perdavimo ir 8,7 naudingumo balo.
