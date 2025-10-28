Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Serbas paliks „Maccabi“ gretas

2025-10-28 17:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 17:54

Tel Avivo „Maccabi“ komandos gretas netrukus paliks puolėjas.

U.Trifunovičius paliks Tel Avivo ekipą (FIBA Europe nuotr.)

Tel Avivo „Maccabi“ komandos gretas netrukus paliks puolėjas.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad 24 metų 200 cm ūgio Urošas Trifunovičius susitarė su klubu dėl kontrakto nutraukimo.

U.Trifunovičius pasitikėjimo nesulaukė – Eurolygoje sužaidė vos 3 minutes ir pelnė 2 taškus bei surinko 1 naudingumo balo.

Anksčiau jis priklausė Belgrado „Partizan“ klubui, bet o praėjusį sezoną gynė Bursos „Tofaš“ garbę.

U.Trifunovičius Turkijos lygoje per 24 minutes pelnė 11,3 taško, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 8,3 naudingumo balo.

Statistika FIBA Europos taurėje siekė 10,5 taško, 2 atkovotus kamuolius, 2,7 perdavimo ir 8,7 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų