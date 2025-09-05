Treneris Georgas Freidgeimas sklaido mitus apie sveiką mitybą: ar galima mėsainį „išsportuoti“?
Prasidėjus rudeniui, daugelis grįžta į ritmą – vėl reguliariai sportuoja, moksleiviai ima lankyti treniruotes. Norint, kad sportas išties padėtų jaustis geriau, svarbu žiūrėti ne tik į išlietą prakaitą, bet ir į tai, ką valgome. Regis, žinių apie sveiką mitybą dabar apstu, tačiau nemažai vis dar daro klaidų, pastebi Lietuvos futbolo rinktinių fizinio rengimo treneris Georgas Freidgeimas.
Nuo svajonių IKI pergalės: ką 11-metis Matas sužinojo apie Gvidą Gineitį?
Vienuolikmetis Matas į futbolo aikštę atėjo ne su kamuoliu, o su vaikišku smalsumu ir klausimais, kuriuos troško užduoti Lietuvos rinktinės saugui Gvidui Gineičiui. Savo herojų sutikęs Matas bandė išsiaiškinti, ką palaiko ir į ką lygiuojasi G. Gineitis, kokius savo įvarčius laiko geriausiais bei nesidrovėjo paklausti, ką jis mano apie Lietuvos rinktinės žaidimą prieš galingąją Nyderlandų rinktinę.
Lietuvos rinktinės narys Pijus Širvys dalinasi tobulu sveikesnės picos receptu
Pica – daugelio mėgstamiausias patiekalas. Nors ji dažnai siejama su greitu maistu, picą namuose galima paruošti ir gerokai palankesnę sveikatai. Kad sveikas maistas gali būti skanus, komfortiškas, įrodo ir Lietuvos rinktinės gynėjo Pijaus Širvio namuose gaminama pica, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime spaudai. Šiemet prekybos tinklui tapus Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju, tinklas drauge su profesionalais siekia padėti pagilinti visų žinias apie subalansuotą mitybą.
Japonijoje žaidžiantis Lietuvos rinktinės narys Vykintas Slivka atskleidė tobulą receptą
Kokia virtuvė jums arčiau širdies – japoniška ar meksikietiška? Rinktis nebūtina – viename patiekale galima labai skaniai suderinti jas abi. O geriausia – nereikės nei įmantrių produktų, nei didelių išlaidų ar daug darbo. Japonijoje žaidžiantis Lietuvos futbolo rinktinės saugas Vykintas Slivka šioje šalyje atrado nepaprastai lengvai paruošiamą, bet skoniu ryškų ir daug jėgų suteikiantį receptą – Okinavos ryžius, rašoma pranešime spaudai.
Lietuvos futbolo rinktinės saugas atskleidė superinį receptą: išbandę kartosite ne kartą
Taip orkaitėje kepta pica pagal futbolininką Pijų Širvį sužavės visus: skonis – tobulas
