„Užklumpa labai geros emocijos“: Lietuvos rinktinės narė Austė Bernotaitė įvardino, kas jai yra pergalė

„IKI pergalės“ pokalbyje futbolą jau penkerius metus lankanti 11–metė Salomėja išsiaiškino, kad A. Bernotaitė yra tos pačios komandos gerbėja, kaip ir ji pati.
„Nežiūrėdavau daug moterų futbolo, nes tuo laikotarpiu jis nebuvo toks populiarus. Tuo metu mane labai įkvėpė Cristiano Ronaldo ir labai daug prisidėjo prie to, kur esu dabar, – pasakojo A. Bernotaitė. – Iš klubų irgi išskirčiau „Real“, nes tai susiję su mano futbolo pradžia. Dar dabar tenka stebėti ir stengiuosi nepraleisti jų rungtynių.“
A. Bernotaitė sakė, kad į atmintį gali įstrigti ne tik pergalės, bet ir pralaimėjimai, kurie gali duoti naudos ateityje.
„Aišku, pergalės yra mėgstamiausios akimirkos, bet ir pralaimėjimai gali būti įsimintini, nes tai duoda pamokų ir į ateitį, – sakė A. Bernotaitė. – Vienas iš įsimintiniausių momentų yra įmušti įvartį, o kadangi esu gynėja, tai darau tikrai ne taip dažnai, kaip puolėjai“, – pasakojo futbolininkė.
Salomėja taip pat smalsavo, kokia yra Lietuvos rinktinės žaidėjos dienotvarkė.
„Pas mane labai keičiasi dienotvarkė, kadangi studijuoju. Bandau atsikelti kuo anksčiau ryte, kad pasiruoščiau dienai, jog niekur nevėluočiau ir susidėliočiau mintis. Taip pat svarbiausia nenueiti vėlai miegoti ir skirti laiko poilsiui.“
Paprašyta apibūdinti, kas A. Bernotaitei yra pergalė, futbolininkė išskyrė komandinį džiaugsmą.
„Visas sunkaus komandinio darbo atsipirkimas. Patinka tas jausmas, kai visa komanda džiaugiasi, užklumpa labai geros emocijos“, – kalbėjo A. Bernotaitė.
