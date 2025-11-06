21-ąjį gimtadienį šiandien švenčiantis Eismantas džiaugiasi brangiausia dovana: „„Išsipildymo akcija“ išgelbėjo man gyvybę“

Kasmetinės „Išsipildymo akcijos“ pradžia kasmet sutampa su pačia šviesiausia ir skaniausia metų švente – „Pyragų diena“.
Šiandien, lapkričio 6-ąją, žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendraminčiams – kitiems geros valios žmonėms. O visas lėšas, surinktas šventės metu, kviečiama paaukoti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.
Ką reiškia prie TV3 žiniasklaidos grupės paramos projekto prisidėjusių žmonių gerumas, šiandien puikiai žino ir 21-ąjį gimtadienį švenčiantis Eismantas. Ir nors kadaise atrodė, kad visą jos gyvenimą pasiglemš skausmas, šiandien jis šypsosi, rašoma pranešime spaudai.
Pamatykite:
2017 metais pagalbos ranką ištiesusi „Išsipildymo akcija“ ir visi Eismanto skausmui neabejingi žmonės padovanojo jam didžiausią dovaną – gyvybę.
Sunki liga – nuo 6-erių metų
Kai Eismantui buvo vos šešeri, jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis – gydytojai diagnozavo sunkią kepenų ligą, ketvirtą stadiją. Berniukas nyko akyse, o ligos požymiai darėsi vis akivaizdesni.
Vienintelė išeitis buvo kepenų transplantacija. Tačiau tam, kad galėtų sūnui tą suteikti, šeimai trūko lėšų.
Ir iš skausmo gniaužtų ištrauktas Eismantas ir jo mama Asta, iki šiol su jauduliu prisimena tą laiką. Tuo metu jiems patiems 10 tūkstančių eurų kelionei į Vokietiją, maistui, vaistams ir kitoms reikmėms buvo neįveikiama suma.
„Jeigu nebūtų pagelbėjusi „Išsipildymo akcija“, nė neįsivaizduoju... „Išsipildymo akcija“ išgelbėjo Eismantą – kitaip nepasakysi“, – sako Eismanto mama Asta.
Kelionė, pakeitusi likimą
Iki transplantacijos, berniuko būklė sparčiai blogėjo – kojos tino, nuolat kamavo skausmai ir silpnumas. Gydytojų žodis buvo vieningas: be kepenų transplantacijos Eismantas neišgyvens. Vilties įkvėpė klinika Vokietijoje, kuri sutiko atlikti šią operaciją. Deja, tam šeimai trūko lėšų.
„Galvojau, kad neišeis padaryti paso, nes tiesiog matydavosi šviesulys – jo niekaip nenufotografuodavo. Nuotraukoje – blanku, blanku, tik siluetas...“ – prisimena Eismanto mama.
Eismantas buvo toks nusilpęs, kad, būdamas vos 12-os, prieš išvykdamas į Vokietiją su draugais atsisveikino taip, tarsi paskutinįkart: „Aš iš Vokietijos tikriausiai nebegrįšiu, nes man yra taip blogai.“
Šiandien, prisimindamas tą laiką, jis sako: „Bandau tą pamiršti, nes tai buvo sunkus gyvenimo etapas. Neturėjau nei vaikystės, nieko.“
Gyvenimas po operacijos – tarsi diena ir naktis
Nors transplantacija Vokietijoje praėjo sėkmingai, po jos Eismanto laukė ir dar viena operacija dėl komplikacijų. Laimei, viskas baigėsi gerai – Eismantas ėmė stiprėti.
O štai šiandien jis jau gyvena visavertį gyvenimą – turi darbą, laisvalaikiu remontuoja automobilius, žvejoja ir daug laiko leidžia su draugais.
„Anksčiau, kai buvau mažiukas, dar nesupratau, kas vyksta. Bet dabar suprantu, kad išlipau iš duobės, atsigavau ir šiuo metu mėgaujuosi visa gamta, laisve. Noriu viską pasiimti“, – sako jis.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.isipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!