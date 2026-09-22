„Pyragų diena“ – pasidalinkime gabalėliu gerumo!
Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.
Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.
Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu!
Socialiniuose tinkluose su visais dalinkitės pyragų nuotraukomis ir žymėkite #PyraguDiena bei #IssipildymoAkcija.
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