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„Pyragų diena“ – pasidalinkime gabalėliu gerumo!

 

 

Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.

 

Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.

 

Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu! 

 

Socialiniuose tinkluose su visais dalinkitės pyragų nuotraukomis ir žymėkite #PyraguDiena bei #IssipildymoAkcija.

 

 



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