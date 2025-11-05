Šį Dalios pyragą pamils visa šeima: kartosite ne kartą

Dėl šios priežasties naujienų portalas tv3.lt dalijasi nesaldaus, tačiau labai gardaus tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorės Dalios jautienos pyrago su blynų tešla receptu.
„Tobulas, išlaikantis savo formą jautienos faršo pyragas tinka kaip šiltas užkandis, kurio gabalą gali tiesiog pasiimti į ranką ir paprasčiausiai suvalgyti tik prasidedant vakarėliui su draugais, o taip pat galima jį pateikti kaip pagrindinį patiekalą pietums ar vakarienei su grietinės-sviesto ar grietinės-grybų padažu“, – prieraše prie recepto rašė tinklaraščio autorė.
Reikės:
- Atsegamos apie 23 cm kepimo formos;
- 400 gr maltos jautienos;
- 150 gr supjaustytų grybų (Šitake ar rudųjų pievagrybių);
- 1 smulkiai supjaustyto svogūno;
- 1 susmulkintos česnako skiltelės;
- 1 v. š. Vorčesterio padažo;
- druskos;
- ½ a.š. pipirų mišinio.
Tešlos užpilui reikės:
- 100 gr miltų;
- 1 a. š. (nepilno) kepimo miltelių;
- ¼ a. š. druskos,
- 1/2 v. š. ištirpinto sviesto;
- 200 gr pieno;
- 2 didelių kiaušinių;
- 100 gr Čedero sūrio, tarkuoto.
Smulkiai supjaustytą svogūną apkepkite iki skaidrumo. Sudėkite česnaką ir dar kelias minutes apkepę sudėkite maltą jautieną, įpilkite Vorčesterio padažo, druskos ir pipirų mišinio. Uždenkite dangčiu ir kepkite vis pamaišant.
Kai visa mėsa pakeis spalvą suberkite smulkintus grybus. Kepkite ant vidutinės kaitros, kol visiškai neliks skysčio. Šis procesas turėtų trukti maždaug 10 minučių.
Atskirame dubenyje suplakite pieną ir kiaušinius. Suberkite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, supilkite sviestą ir viską gerai išplakite, kad neliktų sausų miltų.
Į kepimo formą įtieskite kepimo popierių ir suberkite keptą jautieną. Išlyginkite paviršių ir švelniai užpilkite tešlą ant jautienos. Po to ant tešlos tolygiai paskirstykite tarkuotą Čederio sūrį.
Įdėkite kepimo formą į įkaitintą iki 200°C temperatūros orkaitę.
Kepkite nuo 30 iki 40 minučių. Patiekalas bus iškepęs, kai viršus įgaus aukso rudą atspalvį. Be to, ar pyragas iškepęs galite patikrinti mediniu pagaliuku. Jis įkištas ir iškart ištrauktas turi būti sausas.
Po kepimo patartina leisti pyragui pailsėti apie 10 minučių prieš patiekiant.
Sudėtingumas: paprasta
Receptas: iš interneto
